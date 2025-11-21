億而得市轉櫃通過 創新板開放當沖12檔股票首周成交量如何？
台股史上首檔「上市轉上櫃」的股票億而得-創（6423）在11月21日已經通過櫃買中心董事會內審，接續將由公司與承銷商規劃正式掛牌交易時間。據了解，由於審查過關至正式上櫃只需在3個月內完成，億而得預計將在明年1月掛牌。
證交所自11月17日起正式開放創新板股票當沖交易，首波包括億而得-創在內有12檔股票符合掛牌滿半年與信用條件資格，名單如下：巨鎧精密-創（2254）、鴻華先進-創（2258）、倚天酷碁-創（2432）、鈺寶-創（3150）、億而得-創、正瀚-創（6534）、平和環保-創（6771）、錼創科技-KY創（6854）、沛爾生醫-創（6949）、青新-創（6951）、微矽電子-創（8162）、愛爾達-創（8487）等。
證交所開放創新板能當沖後，基本上交易方法與規則與一般板相同，但億而得仍選擇投奔櫃買中心懷抱。據了解，主要為公司股東認為目前的成交量不夠活絡，希望轉上櫃後能有所改善，且公司也已經送案櫃買中心「頭洗了一半」，若又因創新板開放當沖而撤件返回證交所懷抱，反倒會變成兩家交易所都不討好的局面。
證券圈人士也分析，億而得將是台股史上首例「市轉櫃」公司、也有可能是最後一樁案例。在交易制度對齊上市一般板後，創新板的定位將更加凸顯，包括政府力推的戰略產業、具未來商業模式的公司等，且以「市值」為核心、不以「獲利」當標準，旨在與國際市場接軌，吸引具備關鍵技術或創新的企業，可望形成新一波資本市場的產業聚落，讓有潛力的新創及早進入資本市場籌資。
觀察創新板12檔股票開放當沖後的成交量，僅有5檔本周成交量提升，且億而得-創首周成交量增加最多達35％。不過整體來看，本周台股遭逢空頭襲擊，市場恐慌情緒也使交投轉冷，創新板成交量是否因制度改革而獲得提升，仍需時間觀察。
至於從獲利角度來看，12檔開放當沖股票中，有8檔今年前三季EPS為正，尤其青新-創、正瀚-創、愛爾達-創、平和環保-創4檔EPS均在3至4元以上，具基本面支撐。
