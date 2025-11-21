詩肯展店重心 轉向百貨

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

詩肯（6195）表示，在大環境影響下，未來公司展店腳步雖會持續，但速度上會相對謹慎，明年將展店重心轉向百貨商場和郊外區域，以提升坪效與營運效率。

詩肯表示，在政府打炒房政策、管制持續下，房市料將冷到年底，對於整體家具市場來說，動能較為疲弱，因此接下來仍會持續展店，但更著重在提升同店業績成長上。

詩肯過去以街邊店起家，隨著大眾生活方式轉向商場、百貨購物，門市優化成為關鍵策略。詩肯表示，公司已逐步將重心放在百貨商場，並調整坪效較差的街邊店，現在百貨商場門市營收比重已達54%。

詩肯表示，在坪效方面，店鋪規模從原本的120坪縮小至80坪，以提高營運效率。詩肯未來也將拓點於租金較低且有較大空間的店鋪，並不執著於市中心位置，重點放在商場人流更佳的區域，明年展店計畫將以商場通路為主，並可能拓展至郊外區域。

