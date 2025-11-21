鼎晉11月24日登興櫃
鼎晉生技（7876）預計於11月24日登錄興櫃市場，每股參考價為50元，為台灣首家自主研發並進軍國際肉毒桿菌素市場的生技公司，鼎晉生技建構從專利菌株研發、先進製程設計、到原料藥及製劑GMP生產的完整產業鏈，以多國獨家專利技術及卓越的研發實力搶攻國際市場，未來營運動能備受期待。
鼎晉生技表示，該公司以三大核心動能推動長期成長，一是創新技術差異化產品；二是速推多國臨床進軍全球，新型肉毒桿菌素臨床試驗所需時間相對較短，收案進度快；三是引領長效肉毒新藍海，全球醫美及醫療市場規模逐年攀升，長效型肉毒桿菌素為資本市場高度關注的高估值產品，具備授權、策略投資與併購潛力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言