鼎晉11月24日登興櫃

鼎晉生技（7876）預計於11月24日登錄興櫃市場，每股參考價為50元，為台灣首家自主研發並進軍國際肉毒桿菌素市場的生技公司，鼎晉生技建構從專利菌株研發、先進製程設計、到原料藥及製劑GMP生產的完整產業鏈，以多國獨家專利技術及卓越的研發實力搶攻國際市場，未來營運動能備受期待。

鼎晉生技表示，該公司以三大核心動能推動長期成長，一是創新技術差異化產品；二是速推多國臨床進軍全球，新型肉毒桿菌素臨床試驗所需時間相對較短，收案進度快；三是引領長效肉毒新藍海，全球醫美及醫療市場規模逐年攀升，長效型肉毒桿菌素為資本市場高度關注的高估值產品，具備授權、策略投資與併購潛力。