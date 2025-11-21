米斯特2026年業績拚增雙位數

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

米斯特（2941）表示，將強化旗下兩大服飾品牌Life8 SELECT、與NONSPACE的雙通路展店策略，提高市占率，法人預期，明年營收將達雙位數成長。

米斯特表示，旗下服飾品牌中，Life8與Life8 SELECT的多品牌大型店為主要營收來源，全台目前有47間，將持續展店；而韓國選品品牌NONSPACE則專注於提供中高價韓系品牌產品，目前已在台展店五家，目標能提升到十至20家。

米斯特指出，對新興品牌與海外品牌而言，在地化通路是有效建立能見度與消費者信任的重要核心，而NONSPACE具備快速觸及市場的效率與較高的進入門檻，未來將持續展店，與Life8 SELECT形成雙主軸成長架構。

另外，Life8持續推動店型轉換策略，縮減小坪數店，積極擴展大型旗艦型通路Life8 SELECT。SELECT店型彙集Life8、ALL WEARS、WILDMEET、EVENLESS、Mollifix、K:CODE等多品牌資源，以聯合銷售模式提升坪效，同時兼具品牌互補效益。

