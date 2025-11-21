漢康抗癌藥 拚2026年授權

興櫃生技股漢康-KY（7827）昨（21）日表示，公司發展的廣譜抗癌新藥HCB101將在明年上半年完成二線胃癌臨床1a期試驗，下半年啟動臨床2b試驗，目標明年底前完成國際授權，並有機會於2027年先在中國大陸先拿下有條件上市許可。漢康已規畫下周向主管機關送件申請創新板，預期明年上半年有機會掛牌。

漢康董事長兼執行長劉世高指出，公司發展的HCB101是利用自主打造的FBDBTM技術平台，開發出3.5代靶向CD47的創新融合蛋白新藥，可解決傳統CD47藥物在臨床療效與潛在血液毒性的兩難問題，成為更具特異性及聯合療法的候選藥物。

劉世高表示，公司針對HCB101已初步擬定以胃癌、結直腸癌、三陰性乳癌及頭頸癌等癌種的完整臨床開發策略。針對二線胃癌的聯合療法數據顯示，九位晚期胃癌患者有七位出現腫瘤縮小（PR），客觀反應率（ORR）高達近八成，相較現行標準療法ORR歷史數據僅約26.5%；在腫瘤未惡化期（PFS）已觀察逾12周的患者之中，四位患者的PFS已超過現行標準療法的17周，另有兩位患者的PFS分別達15及16周且腫瘤體積有持續縮小的趨勢。代表若加入HCB101合併治療，可有效提升晚期胃癌的治療效果。這項突破性效療數據使得HCB101有機會成為治療二線胃癌的新標竿。

漢康集團總裁暨首席執行官陸英明表示，漢康目標明年首季先行取得HCB101美國FDA孤兒藥資格，第2季完成HCB101二線胃癌2、30人臨床2a期試驗，接下來第3季要展開150人臨床2b期試驗，整個試驗需六個月時間，預計2027年公布數據。漢康也目標明年底前完成HCB101的國際市場授權，並要在2027年先行取得大陸有條件式上市許可。

根據市調機構Straits Research的報告顯示，全球胃癌治療市場規模預計將從2025年的37.8億美元增長到2033年的125.8億美元，期間複合年成長率為12.58%。漢康-KY在明年底前取得HCB101的二期臨床重要試驗數據後，也將朝一線胃癌的治療領域延伸。