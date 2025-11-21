浩鼎小金雞鼎晉生技24日登錄興櫃 參考價50元

快訊

中央社／ 台北21日電

聚焦研發生產肉毒桿菌素、浩鼎小金雞鼎晉生技將於24日登錄興櫃，每股參考價為新台幣50元，執行長周珮芬表示，將以3大動能推動營運成長，包括創新技術的差異化產品、推動多國臨床進軍全球、自主研發新型肉毒桿菌素。

以股東結構來看，因近期賣老股給承銷及策略投資人後，浩鼎持股鼎晉從51%略降至49.57%，不過仍為最大股東，再來為潤泰集團，持股9.35%。

鼎晉生技今天舉辦興櫃前法人說明會。鼎晉生技董事長、浩鼎執行長王慧君說，登錄興櫃有助加速產品創新研發、臨床試驗推進和市場通路拓展，也為營運成長注入活水。長效安全的肉毒桿菌素產品是市場最新趨勢，鼎晉生技將為其長期成長布局。

周珮芬表示，鼎晉生技以3大核心動能推動成長，首先，創新技術差異化產品，首創複合分子結構、專利配方與高效製程，並通過清真認證。

第2，加速推動多國臨床，進軍全球。周珮芬說，新型肉毒桿菌素臨床試驗所需時間相對較短，台灣第三期進行中，美國第二期醫美跟醫療臨床即將啟動。

第3是自主研發長效型肉毒桿菌，投入新藍海；她指出，全球醫美及醫療市場規模逐年攀升，長效型肉毒桿菌素具備授權、策略投資與併購潛力。

周珮芬說，規劃將於今年12月啟動台灣醫美臨床三期收案，預期2026年下半完成試驗，2028年在台上市。此外，也計劃明年初向美國FDA提出新藥二期臨床試驗（IND）申請，希望未來能進軍國際市場。

周珮芬也表示，鼎晉生技持續拓展肉毒桿菌素平台適應症及傳輸技術的應用，研發新的製劑與使用方法，之後期望可透過策略合作、授權與海外經銷等方式加速國際市場布局，強化在全球醫美與醫療市場的創新供應能力。

