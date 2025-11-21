興櫃一周回顧／竟天飆漲19% 奪冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌3.04%，生技醫療股竟天（6917）本周以逼近兩成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數減少至一檔，其中前十強介於4.8%至19.6%間，以產業分布觀察，科技股持續受買盤關注入列四檔，生技醫療業兩檔、化工股兩檔，其他為鋼鐵、文化創意股各一。

本周漲幅前十強依序為生技醫療股竟天19.6%、連接器股貝爾威勒8.9%、離岸風電股世紀風電8.6%、AI供應鏈聖育8.05%、能源技術股睿騰能源7.6%、碳纖維股永虹先進7.5%、IC測試股鴻勁7.2%、半導體耗材芝普5.6%、新藥及醫療器材公司泰宗4.9%、影音製作公司百聿數碼4.8%、

本周有三家公司登錄興櫃，台灣首家聚焦數位健康與糖尿病照護方案的慧康生技*-KY在17日掛牌；工業自動化系統方案商聯剛科技、伺服器廠安圖斯同樣在昨（21）日掛牌，其中安圖斯為宏碁集團子公司，產品線涵蓋PC工作站、互動顯示器及伺服器產品。