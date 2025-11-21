李洲擴大投入亞太市場

李洲（3066）昨（21）日法說會，董事長李明順強調，將秉持穩健經營原則，聚焦降低成本及增加收益，並策略性擴大投入亞太市場，並持續深耕歐美主要市場。

展望本季及明年營運，公司表示，將持續加強客戶合作深度及產品組合優化，強化既有業務及產能基礎。具體策略上，將以產品模組化及多樣化為核心，透過強化亞太行銷團隊，並藉由綁定優質客戶來提高附加價值及毛利率。

在核心業務方面，李洲表示，公司憑藉51年製造經驗，是台灣首家供應歐美日大廠的LED製造商，並持續投入研發，目前已擁有國內外共26項有效專利。

並積極布局高附加價值的利基應用，如將模組系統結合光學模擬及電路設計，提供客戶一條龍解決方案，此應用已成功切入北美及東南亞高端風扇燈市場。

李洲指出，雖然美國課徵對等關稅使中國大陸廠商競爭加劇，導致中端客戶價格出現鬆動，但公司銷售至美國的比重不高，受關稅影響輕微。