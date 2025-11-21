李洲擴大投入亞太市場

經濟日報／ 記者籃珮禎╱台北報導

李洲（3066）昨（21）日法說會，董事長李明順強調，將秉持穩健經營原則，聚焦降低成本及增加收益，並策略性擴大投入亞太市場，並持續深耕歐美主要市場。

展望本季及明年營運，公司表示，將持續加強客戶合作深度及產品組合優化，強化既有業務及產能基礎。具體策略上，將以產品模組化及多樣化為核心，透過強化亞太行銷團隊，並藉由綁定優質客戶來提高附加價值及毛利率。

在核心業務方面，李洲表示，公司憑藉51年製造經驗，是台灣首家供應歐美日大廠的LED製造商，並持續投入研發，目前已擁有國內外共26項有效專利。

並積極布局高附加價值的利基應用，如將模組系統結合光學模擬及電路設計，提供客戶一條龍解決方案，此應用已成功切入北美及東南亞高端風扇燈市場。

李洲指出，雖然美國課徵對等關稅使中國大陸廠商競爭加劇，導致中端客戶價格出現鬆動，但公司銷售至美國的比重不高，受關稅影響輕微。

延伸閱讀

台美關稅談判敲定投資4000億美元？龔明鑫：還沒確定

台積電1,400元保衛戰！美股大跌外資賣股準備放長假

裕日車：明年擬導入歐規進口車 未來評估引進美規車

川普扛不住民怨？豁免237項農產品對等關稅…網酸：為選舉退讓

相關新聞

台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響

台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。櫃買中心21日公告，PCB玻纖布大廠富喬（1...

興櫃一周回顧／竟天飆漲19% 奪冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌3.04%，生技醫療股竟天（69...

創泓科技營運將勁揚

創泓科技（7714）昨（21）日舉辦法說會，董事長黃健寧表示，2026年資安及無人機反制系統產業趨勢都持續成長，無人機及...

倍微2025年全年營收看增15%

IC通路商倍微（6270）昨（21）日召開法說會，董事長傅江松直言，雖然匯率波動影響獲利，但今年前三季獲利已超越去年全年...

亞通利大能源 菲國報捷

亞通利大能源（6179）報捷，董事長呂元瑞昨（21）日宣布，繼6月取得菲律賓Mariveles電廠二期工程案後，進一步與...

李洲擴大投入亞太市場

李洲（3066）昨（21）日法說會，董事長李明順強調，將秉持穩健經營原則，聚焦降低成本及增加收益，並策略性擴大投入亞太市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。