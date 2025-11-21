亞通利大能源 菲國報捷

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

亞通利大能源（6179）報捷，董事長呂元瑞昨（21）日宣布，繼6月取得菲律賓Mariveles電廠二期工程案後，進一步與菲律賓生力集團合作以項目公司PPRPPC取得三座水力發電廠開發案Maton、Genede1& Genede2合計裝置容量2,300 MW。

亞通近年積極布局菲律賓市場，逐漸開花結果。亞通表示，明年多項工程將進入認列入帳高峰期，海外市場營收占比將可望突破75％，另加上新工程及布纜船業務啟動，營運表現可望再攀高峰。

亞通表示，透過其孫公司合亞通海船業於越南建造一艘全新電纜布設船，該船舶具備15,000噸排水量、8,000噸電纜載重能力，並配備250噸級起重設備，預計將於明年第1季交船。

延伸閱讀

2025大台南國際旅展開幕 190個攤位提供優惠資訊

曾被指大陸間諜！菲華裔前市長郭華萍涉詐騙園區案 遭重判終身監禁

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

台南第17例登革熱境外移入 菲律賓男越南探親發病

相關新聞

台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響

台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。櫃買中心21日公告，PCB玻纖布大廠富喬（1...

興櫃一周回顧／竟天飆漲19% 奪冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌3.04%，生技醫療股竟天（69...

創泓科技營運將勁揚

創泓科技（7714）昨（21）日舉辦法說會，董事長黃健寧表示，2026年資安及無人機反制系統產業趨勢都持續成長，無人機及...

倍微2025年全年營收看增15%

IC通路商倍微（6270）昨（21）日召開法說會，董事長傅江松直言，雖然匯率波動影響獲利，但今年前三季獲利已超越去年全年...

亞通利大能源 菲國報捷

亞通利大能源（6179）報捷，董事長呂元瑞昨（21）日宣布，繼6月取得菲律賓Mariveles電廠二期工程案後，進一步與...

李洲擴大投入亞太市場

李洲（3066）昨（21）日法說會，董事長李明順強調，將秉持穩健經營原則，聚焦降低成本及增加收益，並策略性擴大投入亞太市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。