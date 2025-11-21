亞通利大能源 菲國報捷

亞通利大能源 菲國報捷
亞通利大能源（6179）報捷，董事長呂元瑞昨（21）日宣布，繼6月取得菲律賓Mariveles電廠二期工程案後，進一步與菲律賓生力集團合作以項目公司PPRPPC取得三座水力發電廠開發案Maton、Genede1& Genede2合計裝置容量2,300 MW。
亞通近年積極布局菲律賓市場，逐漸開花結果。亞通表示，明年多項工程將進入認列入帳高峰期，海外市場營收占比將可望突破75％，另加上新工程及布纜船業務啟動，營運表現可望再攀高峰。
亞通表示，透過其孫公司合亞通海船業於越南建造一艘全新電纜布設船，該船舶具備15,000噸排水量、8,000噸電纜載重能力，並配備250噸級起重設備，預計將於明年第1季交船。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言