倍微2025年全年營收看增15%

IC通路商倍微（6270）昨（21）日召開法說會，董事長傅江松直言，雖然匯率波動影響獲利，但今年前三季獲利已超越去年全年，全年營收預估可成長10-15%，明年持續看好在AI浪潮推進下，將帶動伺服器相關產品如磁碟陣列卡（Raid Card）及Security IC，將挹注2026年營運動能。

傅江松表示，倍微今年前三季營收21.93億元，年增6.53%，維持溫和成長態勢，以全年平均來看，預計今年營收可達28至29億元，年成長10-15%；以獲利來看，前三季每股純益已達1元，超越去年全年的0.7元。

提及股利政策，傅江松強調，倍微長期股利政策向來是賺多少、配多少，股東也多為長期支持者，且公司負債比僅25%，整體財務狀況健全，預料今年股利配發也大致延續過去政策。