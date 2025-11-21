創泓科技營運將勁揚

經濟日報／ 記者秦鈺翔黃晶琳／台北報導

創泓科技（7714）昨（21）日舉辦法說會，董事長黃健寧表示，2026年資安及無人機反制系統產業趨勢都持續成長，無人機及無人機反制接管產品線，將積極搶進軍工、關鍵基礎設施及企業市場，預期2026年營運可望有雙位數成長。

昨天法說會中，創泓展出獨家代理以色列無人機解決方案大廠Sentrycs無人機反制接管系統，目前創泓來自國際大廠資安解決方案代理產品貢獻營收比重達九成，黃健寧指出，創泓持續擴大防禦產業供應鏈佈局，延續資安產品線優勢，更搶進無人機反制系統，明年成長可期。

創泓今年前三季毛利率18.71%，稅後純益9,078萬元，年增81%，每股純益4.34元，公司自結前十月營收14.63億元，毛利率19.17%，稅後純益1.14億元，每股純益5.12元，營收及獲利均超越2024年全年水準。

近年創泓密集與以色列無人機解決方案大廠Sentrycs（被美國無人機大廠ONDS收購合併）洽談代理合作取得在台獨家代理權，成為台灣唯一擁有反制接管技術的廠商，近期創泓也密集與台灣合作夥伴洽談，搶進標案金額近百億的政府無人機反制系統採購案。黃健寧指出，無人機產業快速且蓬勃發展，相對的威脅及攻擊也是潛在風險，無人機反制系統跟資安產業概念一樣，隨著威脅風險越高，政府及企業對於風險意識提升，預期2026年資安及無人機反制系統都將明顯成長。

黃健寧分析，無人機反制系統分為硬殺、軟殺及干擾，其中，又以軟殺扮演關鍵角色，Sentrycs多年來研究無人機通訊協定，擁有最多無人機資料庫，且在軟殺及干擾，甚至接管技術佈局甚深，未來除攜手搶進政府標案，看好關鍵基礎設施及半導體等科技廠均有反制無人機等相關需求。

延伸閱讀

台以AI應用新創媒合交流 盼成互補共贏夥伴

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

爺奶開場踢進無人機「活力球」！老盟研討會展現超高齡社會新動能

神基：第4季業績年季雙增

相關新聞

台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響

台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。櫃買中心21日公告，PCB玻纖布大廠富喬（1...

興櫃一周回顧／竟天飆漲19% 奪冠

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌3.04%，生技醫療股竟天（69...

創泓科技營運將勁揚

創泓科技（7714）昨（21）日舉辦法說會，董事長黃健寧表示，2026年資安及無人機反制系統產業趨勢都持續成長，無人機及...

倍微2025年全年營收看增15%

IC通路商倍微（6270）昨（21）日召開法說會，董事長傅江松直言，雖然匯率波動影響獲利，但今年前三季獲利已超越去年全年...

亞通利大能源 菲國報捷

亞通利大能源（6179）報捷，董事長呂元瑞昨（21）日宣布，繼6月取得菲律賓Mariveles電廠二期工程案後，進一步與...

李洲擴大投入亞太市場

李洲（3066）昨（21）日法說會，董事長李明順強調，將秉持穩健經營原則，聚焦降低成本及增加收益，並策略性擴大投入亞太市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。