創泓科技（7714）昨（21）日舉辦法說會，董事長黃健寧表示，2026年資安及無人機反制系統產業趨勢都持續成長，無人機及無人機反制接管產品線，將積極搶進軍工、關鍵基礎設施及企業市場，預期2026年營運可望有雙位數成長。

昨天法說會中，創泓展出獨家代理以色列無人機解決方案大廠Sentrycs無人機反制接管系統，目前創泓來自國際大廠資安解決方案代理產品貢獻營收比重達九成，黃健寧指出，創泓持續擴大防禦產業供應鏈佈局，延續資安產品線優勢，更搶進無人機反制系統，明年成長可期。

創泓今年前三季毛利率18.71%，稅後純益9,078萬元，年增81%，每股純益4.34元，公司自結前十月營收14.63億元，毛利率19.17%，稅後純益1.14億元，每股純益5.12元，營收及獲利均超越2024年全年水準。

近年創泓密集與以色列無人機解決方案大廠Sentrycs（被美國無人機大廠ONDS收購合併）洽談代理合作取得在台獨家代理權，成為台灣唯一擁有反制接管技術的廠商，近期創泓也密集與台灣合作夥伴洽談，搶進標案金額近百億的政府無人機反制系統採購案。黃健寧指出，無人機產業快速且蓬勃發展，相對的威脅及攻擊也是潛在風險，無人機反制系統跟資安產業概念一樣，隨著威脅風險越高，政府及企業對於風險意識提升，預期2026年資安及無人機反制系統都將明顯成長。

黃健寧分析，無人機反制系統分為硬殺、軟殺及干擾，其中，又以軟殺扮演關鍵角色，Sentrycs多年來研究無人機通訊協定，擁有最多無人機資料庫，且在軟殺及干擾，甚至接管技術佈局甚深，未來除攜手搶進政府標案，看好關鍵基礎設施及半導體等科技廠均有反制無人機等相關需求。