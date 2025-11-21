廣達轉投資雲象科技拚創新板上市 董事名單「星光熠熠」橫跨產官學界

台灣證券交易所日公告，廣達轉投資的雲象科技（7803）已正式送件申請股票創新板上市，這是今年以來第10家向證交所申請創新板掛牌的企業，顯示台灣數位醫療產業正加速邁向資本市場。

雲象科技實收資本額8.88億元，公司負責人兼總經理為醫師出身的葉肇元，主要核心業務涵蓋數位病理影像平台及人工智慧（AI）輔助診斷系統。

根據公開說明書顯示，雲象科技去年度營收約為1億元，市場結構以外銷為主，占比達60.68％，內銷則占39.32％。

雲象科技的股東結構與董事會名單更是市場關注焦點。資料顯示，廣達電腦為其主要法人股東、持股比例達15.03％，顯示科技大廠對AI智慧醫療領域的高度重視與布局；國泰創業投資亦持有7.30％股權。此外，公司董事長葉肇元透過肇元投資持有16.16％股權。

值得注意的是，雲象科技的獨立董事名單相當亮眼，包括前台大校長管中閔、中央研究院院士楊泮池、遠東巨城購物中心董事長李靜芳，還有國民黨前立委許毓仁等人，顯示公司在學術界與產業界均擁有深厚的人脈與資源支持。

在財務表現方面，雲象科技目前仍處於研發投入與市場拓展期。去年度稅前淨損為1.21億元，每股純益（EPS）-1.6元，這符合創新板企業多處於高成長、高投資階段的特性。

本次雲象科技申請創新板上市，主辦承銷商為兆豐證券。隨著送件申請程序的啟動，雲象科技有望成為創新板生力軍，為台灣AI醫療聚落增添新動能。