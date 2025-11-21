仁大資訊啟動競拍 底價32.8元

快訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

仁大資訊（7767）配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣2,535張，競拍底價32.8元，最高投標張數321張，暫定承銷價41元。競拍時間為11月25日至27日，12月1日開標；11月28日至12月2日辦理公開申購，12月4日抽籤，預計12月10日掛牌。

仁大資訊近三年營運穩健攀升，並透過併購金腦數位切入金融AI與ESG高附加價值領域，啟動結構性轉型。財報顯示，公司自111年以來營收與獲利連續成長，並在資安、雲端與AI領域擴大布局，成為台灣資訊整合市場中兼具規模與轉型實力的指標企業。

董事長林士茵表示，獲利略減主要受多項策略性投資影響；除IPO規劃產生的一次性費用外，公司為提升營運效率與資訊安全，已著手汰換ERP系統並委外開發客製化工作流程管理系統，同時導入資安防護與授權軟體，以因應自動化與資安風險升高的趨勢。

此外，林士茵進一步表示，仁大在2024年完成對金腦數位100％股權併購後，協助公司轉型為具備AI與數據治理實力的解決方案供應商。金腦在金融科技領域深耕AI盡職調查「金秘書」、金流追蹤、櫃台AI稽核與語音內容監理等模組，可協助銀行大幅縮短作業時程並提升合規效率，同時布局ESG永續管理與漂綠偵測系統，帶動公司營運由硬體導向邁向高毛利AI服務。

除FinTech布局外，維運業務仍為仁大長期成長底盤。公司主要客戶涵蓋金融、電信與高科技製造業，採年度合約模式，客戶黏著度高。資訊設備具固定汰換週期，即便景氣波動，業務仍保持穩健。此外，由於多數企業IT人力短缺，維運服務委外需求持續上升，使維護合約與技術支援收入具強韌性，鞏固公司現金流基礎。

AI 布局

