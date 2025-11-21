台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響

台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。櫃買中心21日公告，PCB玻纖布大廠富喬（1815）爆發違約交割，違約總金額達1,255.72萬元。這不僅是今年櫃買市場第11起違約交割案件，若加計上市市場，更已是今年台股第13起「翻船」案例。

本次申報富喬違約交割的券商為凱基證券科園分公司、國泰證券台南分公司，兩家合計申報違約總金額1,255萬7,200元。

富喬近期股價走勢宛如雲霄飛車，受惠於AI伺服器與高階玻纖布題材，股價一度在11月13日衝上96.5元的歷史新高。然而，隨著大盤陷入修正，富喬股價在自高點急墜，11月19日跌至78.8元引發斷頭賣壓，短短數日內回檔幅度劇烈。市場推測，投資人因追高殺低操作失當、加上槓桿過大，在T+2日交割時資金周轉不靈，導致無法履行交割義務。

今年以來台股違約交割頻傳，且多集中於中小型股為主的櫃買市場（OTC）。據統計，富喬此案已是今年櫃買市場第11起達揭露標準（違約金額達新台幣1,000萬元以上）的案件；若合併計算上市市場的2起，全年度台股已累計13起重大違約交割案。

法人分析，櫃買市場個股股本較小、股性活潑，容易吸引當沖客與短線資金進駐。當市場氛圍由多轉空或出現劇烈震盪時，若投資人未嚴控風險，極易發生「斷頭」或違約交割的慘況。

回顧今年上櫃市場違約交割紀錄，先前已有IET-KY、金居各兩件，波若威、華星光、合一、中信美國公債20年ETF、世紀*、新華，其中新華違約交割金額為櫃買今年最高、達3,482萬元；上市違約交割個股則有雷虎、昇貿2檔達公布標準，分別為8,729萬元、5,876萬元。