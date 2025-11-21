快訊

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

財神來了還不應門？統一發票7-8月中千萬「2張未領」 中獎資訊曝

石虎柳丁事件延燒 大苑子發613字認錯聲明「董事長已親自道歉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。記者曾原信／攝影
台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。記者曾原信／攝影

台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。櫃買中心21日公告，PCB玻纖布大廠富喬（1815）爆發違約交割，違約總金額達1,255.72萬元。這不僅是今年櫃買市場第11起違約交割案件，若加計上市市場，更已是今年台股第13起「翻船」案例。

本次申報富喬違約交割的券商為凱基證券科園分公司、國泰證券台南分公司，兩家合計申報違約總金額1,255萬7,200元。

富喬近期股價走勢宛如雲霄飛車，受惠於AI伺服器與高階玻纖布題材，股價一度在11月13日衝上96.5元的歷史新高。然而，隨著大盤陷入修正，富喬股價在自高點急墜，11月19日跌至78.8元引發斷頭賣壓，短短數日內回檔幅度劇烈。市場推測，投資人因追高殺低操作失當、加上槓桿過大，在T+2日交割時資金周轉不靈，導致無法履行交割義務。

今年以來台股違約交割頻傳，且多集中於中小型股為主的櫃買市場（OTC）。據統計，富喬此案已是今年櫃買市場第11起達揭露標準（違約金額達新台幣1,000萬元以上）的案件；若合併計算上市市場的2起，全年度台股已累計13起重大違約交割案。

法人分析，櫃買市場個股股本較小、股性活潑，容易吸引當沖客與短線資金進駐。當市場氛圍由多轉空或出現劇烈震盪時，若投資人未嚴控風險，極易發生「斷頭」或違約交割的慘況。

回顧今年上櫃市場違約交割紀錄，先前已有IET-KY、金居各兩件，波若威、華星光、合一、中信美國公債20年ETF、世紀*、新華，其中新華違約交割金額為櫃買今年最高、達3,482萬元；上市違約交割個股則有雷虎、昇貿2檔達公布標準，分別為8,729萬元、5,876萬元。

台股 富喬

延伸閱讀

台股重挫賴總統稱馬英九轉移政權時不足萬點 王鴻薇：無能

台股今日慘跌近千點 跌幅居亞股第二大「僅次南韓」

台股大跌近千點 國安基金喊話：一直在場、必要時會出手

台股重挫還能進？法人：AI基本面仍有撐 但最好等站穩均線支撐再進場

相關新聞

台股震盪釀災！PCB大廠富喬驚爆1,255萬元違約交割 今年第13件警鈴響

台股近期行情暴漲暴跌，波動加劇導致投資人操作難度大增，再度傳出違約交割災情。櫃買中心21日公告，PCB玻纖布大廠富喬（1...

沛亨漲停！ 振曜母憑子貴一同小漲

今天台股受美股影響，大跌800點，振曜（6143）子公司沛亨（6291）強勢漲停，振曜（6143）則母憑子貴，股價小漲。

意德士業績熱 加班趕工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（20）日表示，現有廠房產能滿載，為滿足客戶需求，得加班趕出貨。客戶庫存調整已告一段落，...

富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到...

光焱第4季毛利率估站穩60％

光電子晶片（PIC）檢測廠光焱（7728）昨（20）日舉行業績發表會，公司預期，本季營收應可繳出「年季雙增」的成績單，單...

宸曜談展望 正向看待

工業電腦廠宸曜（6922）昨（20）日舉行法說會，董事長高明和預期，2026年智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年強勁動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。