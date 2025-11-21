快訊

TWICE來台開唱！Sana機場收「台灣零食推薦單」 粉絲嗨查名單內容

台灣首例！無人機闖花蓮監獄「空投4瓶酒、檳榔」 嫌犯動機曝光

賴總統昨啖日本海鮮、食藥署今解禁核食 姜至剛：無關台灣有事

雲象科技送件申請創新板上市 今年第10家

中央社／ 台北21日電

配合政府全力打造台灣成為「亞洲那斯達克（NASDAQ）」，台灣證券交易所力推創新板，今天宣布雲象科技送件，成為今年第10家申請創新板上市的公司。

配合金管會推出亞洲創新籌資平台推動計畫，證交所全力打造創新板成為亞洲那斯達克。繼今年1月6日取消合格投資人限制，並開放創新板股票得列入當沖交易標的，已於11月17日生效。

證交所總經理李愛玲日前透露，證交所目標「未來兩年內（2026、2027年）創新板新掛牌家數至少達40家」，屆時創新板上市總家數將超過60家，可壯大新興產業群聚效應。

證交所今天公布，雲象科技今天送件，為今年第10家送件申請股票創新板上市的公司。

根據雲象科技公開說明書摘要，雲象科技負責人為葉肇元，實收資本額新台幣8.88億元，主要產品為數位病理影像平台及AI輔助診斷系統。2024年稅前虧損1.21億元，每股虧損1.6元。

創新板 證交所

延伸閱讀

永豐金證券落實公平待客 榮獲證交所「114年度反詐騙評鑑」卓越獎

新藥廠泰宗拚上市 證交所過關

證交所打造獨角獸聚落 凸顯建造亞洲孵育基地決心

證交所徵才 倒數計時

相關新聞

沛亨漲停！ 振曜母憑子貴一同小漲

今天台股受美股影響，大跌800點，振曜（6143）子公司沛亨（6291）強勢漲停，振曜（6143）則母憑子貴，股價小漲。

意德士業績熱 加班趕工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（20）日表示，現有廠房產能滿載，為滿足客戶需求，得加班趕出貨。客戶庫存調整已告一段落，...

富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到...

光焱第4季毛利率估站穩60％

光電子晶片（PIC）檢測廠光焱（7728）昨（20）日舉行業績發表會，公司預期，本季營收應可繳出「年季雙增」的成績單，單...

宸曜談展望 正向看待

工業電腦廠宸曜（6922）昨（20）日舉行法說會，董事長高明和預期，2026年智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年強勁動...

沛亨積極擴充光纖產能

沛亨（6291）昨（20）日舉行業績發表會，公司提到，今年每個事業部營收皆有所成長，其中，光纖產品受惠於AI資料中心相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。