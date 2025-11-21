雲象科技送件申請創新板上市 今年第10家
配合政府全力打造台灣成為「亞洲那斯達克（NASDAQ）」，台灣證券交易所力推創新板，今天宣布雲象科技送件，成為今年第10家申請創新板上市的公司。
配合金管會推出亞洲創新籌資平台推動計畫，證交所全力打造創新板成為亞洲那斯達克。繼今年1月6日取消合格投資人限制，並開放創新板股票得列入當沖交易標的，已於11月17日生效。
證交所總經理李愛玲日前透露，證交所目標「未來兩年內（2026、2027年）創新板新掛牌家數至少達40家」，屆時創新板上市總家數將超過60家，可壯大新興產業群聚效應。
證交所今天公布，雲象科技今天送件，為今年第10家送件申請股票創新板上市的公司。
根據雲象科技公開說明書摘要，雲象科技負責人為葉肇元，實收資本額新台幣8.88億元，主要產品為數位病理影像平台及AI輔助診斷系統。2024年稅前虧損1.21億元，每股虧損1.6元。
