創泓法說會／現場展示無人機接管系統 董事長：未來成長值得期待

創泓科技（7714）今日舉辦法說會，會後展示獨家代理的無人機接管系統，並現場實際操作，演示接管過程，董事長黃健寧指出，無人機接管系統未來將會有許多應用場景，像是機場、101煙火現場等，而目前最快發酵的將會是國防應用，其未來成長值得期待。

創泓今年前三季營收便已超過去年全年，其資安產品線持續擴增，今年新增兩個代理產品，首先是Sonatype，每天都會掃描市場上的開源軟體，協助客戶在抓取開源軟體進行研發的過程中，避免抓取到惡意程式。第二個則是Checkmarx，以應用安全管理為主，透過源碼檢測的方式，能夠在軟體開發過程中從旁監控是否有安全問題。

黃健寧表示，創泓將會持續引進好的產品，加上自身長年累積的domain know-how，以及豐富的技術人才，能夠將產品快速進行整合並交付給客戶，這便是創泓的核心能力及競爭優勢。