快訊

中日緊張時刻…福島食品管制14年 食藥署今公告「即日起全解禁」

地制法「李四川條款」三讀闖關 直轄市不受人口限制均設3位副市長

外送專法出爐…外送員時薪不得低於最低工資1.25倍 最重罰50萬元

創泓法說會／現場展示無人機接管系統 董事長：未來成長值得期待

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

創泓科技（7714）今日舉辦法說會，會後展示獨家代理的無人機接管系統，並現場實際操作，演示接管過程，董事長黃健寧指出，無人機接管系統未來將會有許多應用場景，像是機場、101煙火現場等，而目前最快發酵的將會是國防應用，其未來成長值得期待。

創泓今年前三季營收便已超過去年全年，其資安產品線持續擴增，今年新增兩個代理產品，首先是Sonatype，每天都會掃描市場上的開源軟體，協助客戶在抓取開源軟體進行研發的過程中，避免抓取到惡意程式。第二個則是Checkmarx，以應用安全管理為主，透過源碼檢測的方式，能夠在軟體開發過程中從旁監控是否有安全問題。

黃健寧表示，創泓將會持續引進好的產品，加上自身長年累積的domain know-how，以及豐富的技術人才，能夠將產品快速進行整合並交付給客戶，這便是創泓的核心能力及競爭優勢。

軟體 無人機 董事長

延伸閱讀

爺奶開場踢進無人機「活力球」！老盟研討會展現超高齡社會新動能

神基：第4季業績年季雙增

一周內第二次！共軍再次「聯合戰備警巡」 24共機出海擾台

中科院長盼民雄航太園區變竹科第二 無人機成優勢產業

相關新聞

沛亨漲停！ 振曜母憑子貴一同小漲

今天台股受美股影響，大跌800點，振曜（6143）子公司沛亨（6291）強勢漲停，振曜（6143）則母憑子貴，股價小漲。

意德士業績熱 加班趕工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（20）日表示，現有廠房產能滿載，為滿足客戶需求，得加班趕出貨。客戶庫存調整已告一段落，...

富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到...

光焱第4季毛利率估站穩60％

光電子晶片（PIC）檢測廠光焱（7728）昨（20）日舉行業績發表會，公司預期，本季營收應可繳出「年季雙增」的成績單，單...

宸曜談展望 正向看待

工業電腦廠宸曜（6922）昨（20）日舉行法說會，董事長高明和預期，2026年智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年強勁動...

沛亨積極擴充光纖產能

沛亨（6291）昨（20）日舉行業績發表會，公司提到，今年每個事業部營收皆有所成長，其中，光纖產品受惠於AI資料中心相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。