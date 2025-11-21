外資默默加碼！安控族群無懼台股大逃殺 杭特鎖漲停帶頭抗空

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股四大指數因降息預期降溫而全面回跌，科技股殺聲隆隆，拖累台股21日早盤一度重挫逾850點，盤面多數類股紛紛向空頭靠攏。然而，安控族群卻異軍突起，成為市場矚目的抗空要角。

其中，杭特（3297）成交量日增逾5倍、股價快攻漲停鎖死在47.85元，直接站上全短均，天鉞電（5251）也一度逆漲逾5%，帶動昇銳（3128）、晶睿（3454）、彩富（5489）等同步走強，族群動能明顯升溫。

杭特今年營運回暖，第2季順利轉虧為盈，單季稅後純益1,218萬元、EPS 0.34元，推升上半年EPS至0.27元。第3季延續成長力道，合併營收0.55億元、年增25.41%，稅後淨利近千萬元、年增逾12倍。

10月營收亦達1,664萬元，月增42.91%、年增13.22%；前10月營收1.66億元、年增18.17%。籌碼面上，本周以來外資天天買超，成為推升股價的重要推手。

杭特指出，看好安控需求持續擴張，並積極投入AI、IoT新品，所有新款軟體都已導入AI功能，預期將提升產品平均單價（ASP）。目前營收八至九成來自台灣，關稅衝擊有限。

天鉞電近五日也獲外資連續買超。天鉞電受惠AI、資料中心與數位經濟需求擴張，業績增添柴火。旗下Optex產品持續獲市場認可，加上公司在台具備強大整合與技術服務能力，後續將積極切入智慧建築與智能門禁應用市場。

昇銳則加速推進數位轉型，除既有安控、車載影像產品外，今年持續推出工安監控、煙火偵測、鐵道與車站監控、行車應用、停車管理等智慧監控系統，透過更整合設計與AI技術，提升整體使用體驗。

在台積電（2330）頻頻回測1,400元、電子權值股全線承壓下，安控股卻逆勢強彈，顯示市場資金正尋找「基本面明確好轉」且「受AI浪潮帶動」的次族群避風港。安控族群受惠全球企業強化資安、場域監控、智慧建築與AI化管理需求持續升溫，可望重拾市場目光。

