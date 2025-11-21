沛亨盤中股價 逆勢衝上漲停

今日台股大盤重挫，但沛亨（6291）於20日舉行業績發表會，釋出樂觀展望，今日早盤股價逆勢衝上漲停。

沛亨提到，今年每個事業部的營收皆有所成長，其中光纖產品受惠於AI資料中心相關需求非常暢旺，雲端服務供應商（CSP）是其主要客戶，正積極準備擴產。

沛亨進行集團多角化布局，電腦周邊的業績比重約75％，包括電聲元件與光纖產品事業，網通產品占25％，包括電源管理IC，以及POS機／廣告機業務等。

沛亨在電聲元件方面，主要應用於高階筆電，有越南新廠量產挹注，可就近服務供應鏈。在光纖產品方面則有AI資料中心相關急單需求帶動業績成長。沛亨指出，光纖產品相關訂單來得又快又急，先前已做過較大規模的擴產，現在產能已滿載，也及早進行準備，正要積極投入擴產。

另外在電源管理IC方面，沛亨也受惠於DDR5需求帶動而增加，至於POS機／廣告機業務則受惠於美國製造，免除關稅壓力，且有美國銷售據點優勢。

沛亨累計前10月合併營收為17.22億元，年增13.9％，前三季業績呈現逐季增長態勢，第3季每股純益為2.32元，為近八個季度高點，前三季每股純益為3.7元。