沛亨盤中股價 逆勢衝上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

今日台股大盤重挫，但沛亨（6291）於20日舉行業績發表會，釋出樂觀展望，今日早盤股價逆勢衝上漲停。

沛亨提到，今年每個事業部的營收皆有所成長，其中光纖產品受惠於AI資料中心相關需求非常暢旺，雲端服務供應商（CSP）是其主要客戶，正積極準備擴產。

沛亨進行集團多角化布局，電腦周邊的業績比重約75％，包括電聲元件與光纖產品事業，網通產品占25％，包括電源管理IC，以及POS機／廣告機業務等。

沛亨在電聲元件方面，主要應用於高階筆電，有越南新廠量產挹注，可就近服務供應鏈。在光纖產品方面則有AI資料中心相關急單需求帶動業績成長。沛亨指出，光纖產品相關訂單來得又快又急，先前已做過較大規模的擴產，現在產能已滿載，也及早進行準備，正要積極投入擴產。

另外在電源管理IC方面，沛亨也受惠於DDR5需求帶動而增加，至於POS機／廣告機業務則受惠於美國製造，免除關稅壓力，且有美國銷售據點優勢。

沛亨累計前10月合併營收為17.22億元，年增13.9％，前三季業績呈現逐季增長態勢，第3季每股純益為2.32元，為近八個季度高點，前三季每股純益為3.7元。

光纖 廣告 美國

相關新聞

沛亨漲停！ 振曜母憑子貴一同小漲

今天台股受美股影響，大跌800點，振曜（6143）子公司沛亨（6291）強勢漲停，振曜（6143）則母憑子貴，股價小漲。

意德士業績熱 加班趕工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（20）日表示，現有廠房產能滿載，為滿足客戶需求，得加班趕出貨。客戶庫存調整已告一段落，...

富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到...

光焱第4季毛利率估站穩60％

光電子晶片（PIC）檢測廠光焱（7728）昨（20）日舉行業績發表會，公司預期，本季營收應可繳出「年季雙增」的成績單，單...

宸曜談展望 正向看待

工業電腦廠宸曜（6922）昨（20）日舉行法說會，董事長高明和預期，2026年智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年強勁動...

沛亨積極擴充光纖產能

沛亨（6291）昨（20）日舉行業績發表會，公司提到，今年每個事業部營收皆有所成長，其中，光纖產品受惠於AI資料中心相關...

