沛亨漲停！ 振曜母憑子貴一同小漲

今天台股受美股影響，大跌800點，振曜（6143）子公司沛亨（6291）強勢漲停，振曜（6143）則母憑子貴，股價小漲。

振曜日前在法說會中表示，明年電子閱讀器、廣告看板、子公司三大支柱同步成長，電子閱讀器訂單看到明年第1季，季增兩成，電子廣告看板出貨目標1.5萬台，較今倍數成長，子公司沛亨、台生材（6649）各擁題材，可望推升集團營收、獲利再創新高，毛利率同時走高。

振曜指出，10月營收8.6億元，年增38%，單月毛利率高於第3季，延續傳統旺季需求，預估第4季營收更旺，挑戰連3季創單季新高。

目前振曜營運掌握電子書閱讀器、廣告看板及子公司（沛亨、台生材）三大支柱，振曜指出，電子書閱讀器大客戶近期在全球市場搶下市占第一，二線品牌客戶及歐美亞洲等獨立書店也開始出貨並擴大合作強度，電子書從小眾市場已經走向普及化。

今年前三季振曜電子書出出貨成長三成，優於原預期的二成，但受匯率影響，營收成長低於出貨量表現，預估上下半年出貨比重約四比六，第4季將是全年最旺，預估彩色電子書占比將從去年64%提升到71%。

振曜指出，廣告看板搶進智慧交通、零售及藝術產業等三大應用主力，同時深耕醫療應用也開始萌芽，已經出貨破千台，預估年底出貨破2,000台，目前應用政府及大型企業為主，未來待電子看板與傳統LCD價差從目前的五六倍降至兩至三倍的甜蜜點，可望驅動市場快速成長。

振曜指出，子公司沛亨（6291）今年營收、獲利可望創歷史次高，除揚聲器等電腦周邊產品持續成長，旗下超昱光電著重在AI資料中心級光纖無人機的光纖線材訂單，訂單接到明年底，不排除找其他機會，整併機會，擴大規模，中長期要邁向IPO。

另一子公司台生材（6649）營運亮眼，振曜表示，十年磨一劍，開花結果，營收獲利強勁，今年倍數成長，明星產品 Guidewire（人工導絲腦中風血塊排除） 獲美國FDA認證，明年可望量產出貨。