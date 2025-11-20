台特化法說會／AHF明年放量 目標「一年一新品、一認證」

半導體特殊氣體及化學材料供應商台特化（4772）20日表示，隨著半導體先進製程快速進展，特殊氣體市場規模日增，旗下特氣事業持續成長，無水氟化氫（AHF）預計明年放量；加上併購泓潔科技加持，明年營收有望再創高。

台特化20日參加櫃買市場業績發表會，由副董事長陳振乾主持。他表示，今年前三季營收大幅成長，主因是本業、併購事業均有亮眼表現。本業特用氣體相較於上季及去年同期，營收持續創高。除主要自製產品矽乙烷（Disilane）、次世代產品矽丙烷（Trisilane）穩定成長外，今年推出的新產品、用於半導體乾式蝕刻製程的無水氟化氫（AHF）也逐步量產交貨。

此外，台特化8月併購專精於半導體設備零組件超高潔淨清洗（UHP）及表面精密加工的泓潔科技，在先進製程對於腔室（Chamber）潔淨的極高要求下，市場需求龐大，也顯著推助營收成長。主要市場包含中國大陸成熟製程，以及台灣先進製程客戶。

台特化今年前三季營收11.21億元，年增81.3%，首度突破十億元，寫歷史新高；第3季單季營收6.39億元，季增143%、年增199%。前三季稅後純益3.97億元、年增55.7%，每股純益（EPS）2.69元；第3季單季稅後純益1.78億元，年增80%，每股純益1.21元。

台特化表示，今年第3季特殊氣占總體營收約35%；泓潔科技部分占六成左右，其中清洗及表面精密加工（coating）部分各占三成。

展望明年，台特化表示，期望明年AHF產品能在特殊氣體營收占比中達到二位數，該產品市場詢問度高，前陣子日本供應商緊急斷供，台特化也向記憶體客戶提供少量產品。陳振乾也說，台特化鎖定先進製程日新月異的需求，至2030年為止，目標一年推出一項新產品、每年有一項產品通過客戶驗證，過去兩年也都達標，預計另一項新產品將在2027年貢獻營收。