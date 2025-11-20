光焱法說會／攻矽光子檢測商機 NightJar搶進CPO關鍵一哩路

專注於光電量測技術的光焱科技（7728）20日召開法人說明會，董事長柯歷亞表示，在 AI 帶動下，矽光子（SiPh）與共同封裝光學（CPO）正加速成形，相關專案已在晶圓代工大廠與 IC 設計客戶端驗證，預期 CPO 業務有望自 2026 年起明顯加溫。光焱已推出矽光子晶片檢測平台 NightJar，鎖定 CPO 量產前的晶圓級光學檢測缺口。

光焱指出，在 AI 帶動資料中心頻寬與傳輸需求飆升、機櫃由銅線走向矽光子 CPO 架構之際，PIC 晶片在封裝前仍缺乏成熟光學量測方案，一旦與高成本 EIC 封裝後才發現光損異常，將嚴重拖累 CPO 的良率與成本。在此背景下，光焱以 NightJar 切入矽光子 CPO 檢測市場。

NightJar 透過影像式量測方式，可在晶圓階段標示出每一顆 PIC 晶片的光損位置、漏光量與對應結構，檢測影像相較傳統設備更為清晰，設計端可快速進行故障分析（FA）與設計除錯（Debug），無須再將晶片切割送交驗證廠，縮短問題定位時間並降低報廢風險。NightJar 不僅能檢測單一 裸晶，也可掃描整片晶圓，協助晶圓廠在貼合前完成全檢，提升後續 CPO 封裝良率。

在導入模式上，NightJar 採「直接外掛」架構，可相容任何品牌探針台，無論是工程用探針台或量產自動探針台，皆能在不影響原有電性測試功能的前提下，加裝光學檢測模組。光焱強調，此一做法大幅降低客戶建置新產線設備的門檻，有助於提升導入意願並減少導入風險，目前合作對象以矽光子進度較快的晶圓代工大廠與 IC 設計公司為主，並透過策略合作夥伴共同蒐集需求、優化系統功能。

今年受國際關稅議題影響，科研市場部分訂單遞延，尤其中國大陸地區客戶預算執行較為保守，不過9月之後訂單與營收表現已逐漸回穩，第4季在訂單能見度與匯率假設下，營收有望較上季及去年同期成長，毛利率亦力守 60% 以上。

展望未來，光焱看好半導體事業部，尤其是矽光子檢測相關業務的成長潛力，預期 NightJar 與 CPO 檢測解決方案將自明年下半年起，對營收產生較明顯挹注。公司並規畫，未來三年內將半導體事業部營收占比提升至超越科研市場，讓矽光子量測與 CPO 檢測成為營運新核心。