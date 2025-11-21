快訊

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

富強鑫訂單看到明年第3季

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到明年第3季，接單能見度優於往年，預期整體營運有機會維持年增率雙位數成長。

富強鑫指出，全球製造業朝向「低碳化、電動化與智慧化」加速推進，汽車零配件、半導體／ICT、運動用品三大核心市場同步擴大資本支出，使公司在整廠輸出、多色成型、物理發泡與智慧製程等高值化設備領域需求快速增溫。

受惠整體接單動能改善，該公司今年第3季營收13.58億元，刷新單季紀錄；累計前十月營收40.7億元、年增11.6%，營運規模穩健擴張，有機會再創新高。

該公司指出，自2024年以來，已陸續取得多家國際級企業訂單，包括印度知名汽配業大廠、台灣國際鞋類代工大廠、半導體／ICT產業龍頭等，加上中國大陸主流電動車品牌及台灣ICT供應鏈多套射出成型設備訂單，整體接單金額屢創新高。

目前在手訂單遍及汽車零件、AI伺服器、半導體、運動用品等多個領域，訂單能見度已延伸至2026年第3季，預期未來接單動能將持續擴大。

半導體 營收

延伸閱讀

太空領域看俏大專校院擴大招生 普大生也跨考科大碩士班

中華開發資本促國際合作

Volkswagen 悄悄放棄電動化皮卡計畫

富強鑫接單 看到明年 Q3

相關新聞

意德士業績熱 加班趕工

意德士（7556）董事長闕聖哲昨（20）日表示，現有廠房產能滿載，為滿足客戶需求，得加班趕出貨。客戶庫存調整已告一段落，...

富強鑫訂單看到明年第3季

塑膠射出機龍頭富強鑫（6603）昨（20）日舉行法說會指出，客戶群拉貨加持下，今年全年營收力拚創新高；目前在手訂單已看到...

光焱第4季毛利率估站穩60％

光電子晶片（PIC）檢測廠光焱（7728）昨（20）日舉行業績發表會，公司預期，本季營收應可繳出「年季雙增」的成績單，單...

宸曜談展望 正向看待

工業電腦廠宸曜（6922）昨（20）日舉行法說會，董事長高明和預期，2026年智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年強勁動...

沛亨積極擴充光纖產能

沛亨（6291）昨（20）日舉行業績發表會，公司提到，今年每個事業部營收皆有所成長，其中，光纖產品受惠於AI資料中心相關...

劍湖山要把香客變遊客

劍湖山世界（5701）昨（20）日舉行法說，總經理曾慶欑表示，因應國旅市場環境改變，劍湖山世界將重新定位，並與雲林北港朝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。