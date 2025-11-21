台特化迎轉單 業績喊衝

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台特化（4772）昨（20）日表示，半導體先進製程需求好旺，旗下特氣事業持續成長，新產品「無水氟化氫」（AHF）明年放量；加上併購事業泓潔科技挹注營收，明年營運續戰新高，未來三年新產品進程也已排定。

台特化昨日參加櫃買中心業績發表會，由副董事長陳振乾主持。他指出，今年前三季營收大幅成長，主因是本業、併購事業均有亮眼表現，未來會更好。

展望明年，台特化表示，明年AHF產品能在特殊氣體營收占比中，力拚能達到二位數，由於該產品市場詢問度高，前陣子日本供應商斷供，台特化也向記憶體客戶提供少量產品，客戶的需求也逐漸釋出。

陳振乾也說，台特化鎖定先進製程日新月異的需求，至2030年為止，目標「一年推一新品、每年都有產品通過客戶驗證」的節奏持續推進，過去兩年都達標，預計另一隻新產品將在2027年貢獻營收。

AHF方面，台特化指出，上半年已經通過客戶認證並開始出貨。AHF是先進製程蝕刻SiO2的關鍵化學品，技術難度高且供應商極少，加上日本供應鏈先前出現異動，使客戶尋求台灣替代供應的意願明顯上升。

除了AHF，台特華表示，將維持「一年一新品、一認證」的開發節奏，由於每支新品從開發到量產約需36~48個月，客戶認證時間約12~18個月，因此2026、2027的新產品開發進度已排定，未來三年的進度都安排好了。

台特化第3季特用氣體營收相較於上季及去年同期，營收持續創高。除主要自製產品矽乙烷（Disilane）、次世代產品矽丙烷（Trisilane）穩定成長外，今年推出的新產品、用於半導體乾式蝕刻製程的無水氟化氫（AHF）也逐步量產交貨。

此外，台特化8月併購專精於半導體設備零組件超高潔淨清洗（UHP）及表面精密加工的泓潔科技，在先進製程對於腔室（Chamber）潔淨的極高要求下，市場需求龐大，也顯著推助營收成長。主要市場包含中國大陸成熟製程，以及台灣先進製程客戶。

營收 先進製程 半導體

主動式ETF 受益人+規模月月高

