劍湖山法說會／明年將把雲林上千萬香客變遊客 力拚虧轉盈

劍湖山（5701）20日舉行法說，總經理曾慶欑表示，因應國旅市場環境改變，劍湖山世界將重新定位，並與雲林朝天宮、武德宮尋求合作，鎖定每年超過千萬人次的進香客，「把香客變遊客」，明年營運力拚由虧轉盈。

曾慶欑指出，今年10月有三個連續假期，帶動入園人數明顯增，連假期間平均每天逾5,500人入園；劍湖山世界去年入園人數累計84.7萬人次。為國內前五大觀光遊樂園區；今年累計前十月入園人數已達78.6萬人次、年增21%，

曾慶欑表示，劍湖山世界在第4季除了推出車牌號碼優惠活動，車牌含「5、6、7、8」數字，門票最低可享每人299元優惠外，又有政府普發1萬元助攻，樂觀預期全年入園人數可望重回100萬人次以上。

劍湖山世界受惠連假入園人數增加，10月合併營收0.56億元，月增52.6%、年增59.1%；累計前十月合併營收4.43億元、年增7.3%。而前三季稅後虧損0.53億元，較去年同期虧損0.59億元已有收斂，每股稅後虧損0.37元。

曾慶欑不諱言，近年極端氣候確實對遊樂園區營運造成衝擊，尤其隨電價不斷調漲，今年電費支出增加12.5%，加上基本工資調升，人事費用也增加，都對營運帶來不利影響，園區營運必須重新定位，尋找利基。

今年8月接任劍湖山世界總經理的曾慶欑，南華大學旅遊事業管理研究所碩士、嘉義大學企管博士，在國內旅遊業擁有豐沛的經歷，曾歷任國賓飯店業務行銷經理、東京事務所所長、嘉義香草藥草生技園區總經理、嘉義耐斯王子大飯店總經理。

目前，曾慶欑也是劍湖山渡假大飯店總經理、雲林縣旅館公會理事長、台灣消費者協會副理事長等。

劍湖山世界今年榮獲國家最大環保榮譽獎項-「第七屆國家企業環保獎」。曾慶欑指出，劍湖山世界是國內第一個提出永續報告書的遊樂園區，帶動ESG永續、環保相關旅遊團體不斷增加，另外宗教團體、車聚與學生旅遊的比重也逐年成長。

展望明年，曾慶欑說，觀光署明年將推出平日國旅、企業員工旅遊等相關補助，預期可帶動國旅市場商機。針對雲林為宗教大縣，包括朝天宮、武德宮每年合計有上千萬人次的香客，劍湖山世界將爭取合作，並提供住宿與入園優惠，把香客變遊客。

另外，劍湖山世界身為「台灣咖啡推手」，明年也將全力擴大行銷，包括規劃酷咖啡（KU COFFEE）餐廳，同時推出全國首座以咖啡為主題的「咖啡博覽館」，甚至不排除拓展更多元通路，爭取更多商機。