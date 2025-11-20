轉投資飛買家拖累 易飛網：營運回溫拚本業轉盈

易飛網受轉投資公司飛買家虧損影響，前3季每股虧1.11元。易飛網今天表示，今年本業營運穩健提升，將強化數位通路優勢、深化國際航空公司合作、導入AI等，力拚本業轉盈。

旅遊電商易飛網今天召開法人說明會，前3季合併營收新台幣12.29億元、年減2.5%，營業虧損1448.1萬元，因轉投資認列虧損擴大，業外轉虧，歸屬母公司淨損6330.2萬元，每股虧損1.11元，較去年同期轉虧。

易飛網財務長黃博聲表示，易飛網持股29.67%的轉投資公司飛買家，今年增加機上免稅商品代理業務，但投資擴大業務初期未達經濟規模，導致業外虧損，看好今年本業營運穩健提升，若排除飛買家營收，易飛網前10月營收已重返正成長，未來本業可望順利轉盈。

易飛網代理發言人張瑞琳指出，近2年布局歐美已逐漸打開市場，今年ITF台北國際旅展業績近翻倍、創近2年高，將對營運表現有所助益；易飛網今年成為越南最大民營航空「越捷航空」台灣客運業務總代理（GSA）。

易飛網表示，未來將強化OTA（Online TravelAgent，線上旅行社）與數位通路優勢拓展多元客群，打造高階與差異化產品，深化與國際航空公司策略合作、強化產品競爭力，全面推動數位化與AI應用等。

此外，易飛網去年成立子公司艾飛網科技，布局旅遊業AI與系統自動化。