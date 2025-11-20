漢達擬於12月下旬掛牌上櫃 目標每年一新藥獲准上市

新藥公司漢達生技預計今年12月下旬掛牌上櫃，總經理陳俊良說，營運雙引擎為改良型新藥以及高技術門檻學名藥，未來目標每年有一項藥品取得美國FDA核准上市，今年已有血癌藥上市與學名藥取證，隨著新藥陸續上市，營運可望呈階梯式走升。

漢達生技今天舉辦媒體交流會。漢達生技去年4月未依規定申報資訊，申請上櫃案被櫃買中心退回審議會重審，最後自行撤回上櫃案，漢達今年8月再次送件申請上櫃審議，櫃買中心10月宣布通過漢達上櫃案。

陳俊良表示，早期營收主要來自於高技術門檻學名藥，但改良型新藥開發成本相較全新藥低，且具有改良自原廠藥品的優勢，擁有較高市場競爭力，近年調整產品開發策略，將研發重心轉向改良型新藥領域，今年上半年改良型新藥營收占比超過6成，顯示雙引擎策略成功轉型，產品組合持續優化。

他說，近年漢達生技仰賴思覺失調症學名藥，與糜爛性食道炎患者或非糜爛性胃食道逆流疾病用藥，以及改良型新藥多發性硬化症用藥挹注，於2023年轉虧為盈。

談到未來展望，陳俊良說，短期將持續開發改良型新藥，以高技術門檻學名藥為輔，未來有望以一年一個藥品通過美國FDA核准，今年有旗下血癌藥Phyrago上市，以及戒菸輔助劑的藥品取證，明年與後年也期待能有藥品獲FDA核准，未來伴隨藥物陸續上市，營運將以階梯式持續走升。長期也不排除興建自己的生產線，以及規劃國際併購計畫。

財務表現方面，漢達生技今年前3季營收為新台幣14.3億元，歸屬於母公司業主獲利為5.76億元，年增57.4%，每股純益（EPS）為3.76元，已超越2024年全年EPS為3.37元。陳俊良說，成長動能來自Phyrago對外授權產生約7.3億元授權收入，而Phyrago已於10月中旬上市銷售，期待明年能持續挹注營運動能。

此外，今年統一集團關係企業神隆取得漢達生技醫藥私募股票1.7萬張，持股比率為10.74%，為漢達外部最大股東，談到近期進展，漢達生技董事長劉芳宇表示，神隆擁有高品質癌症原料藥（API）專長，將結合漢達口服製劑專長，雙方已合作一段時間，希望能加速開發漢達旗下癌症相關產品。