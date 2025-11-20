AI資料中心應用帶動！沛亨光纖相關產能已滿載 積極準備投入擴產

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

沛亨（6291）於20日舉行業績發表會，該公司提到，今年每個事業部的營收皆有所成長，其中光纖產品受惠於AI資料中心相關需求非常暢旺，雲端服務供應商（CSP）是其主要客戶，正積極準備擴產。

沛亨累計前10月合併營收為17.22億元，年增13.9％，前三季業績呈現逐季增長態勢，第3季每股純益為2.32元，為近八個季度高點，前三季每股純益為3.7元。

沛亨進行集團多角化布局，電腦周邊的業績比重約75％，包括電聲元件與光纖產品事業，網通產品占25％，包括電源管理IC，以及POS機／廣告機業務等。

沛亨在電聲元件方面，主要應用於高階筆電，有越南新廠量產挹注，可就近服務供應鏈。在光纖產品方面則有AI資料中心相關急單需求帶動業績成長。沛亨指出，光纖產品相關訂單來得又快又急，先前已做過較大規模的擴產，現在產能已滿載，也及早進行準備，正要積極投入擴產。

另外在電源管理IC方面，沛亨受惠於DDR5需求帶動而增加，至於POS機／廣告機業務則受惠於美國製造，免除關稅壓力，且有美國銷售據點優勢。

相關新聞

元太未來三年獲利創高 資產規模已超越千億元

元太（8069）董事長李政昊昨（19）日表示，隨著元太近年加大資本支出力道，看好大尺寸廣告及電子標籤（ESL）需求成長，...

振曜2026年三大支柱齊揚

振曜（6143）昨（19）日舉行法說會，振曜表示，明年電子閱讀器、廣告看板、子公司三大支柱同步成長，電子閱讀器訂單看到明...

安勤第4季毛利率看增

工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日於法說會指出，本季營收、毛利率均有望優於上季；明年醫療、工業、零售及其他業務皆看增...

櫃買永續債發行額 創高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（19）日指出，永續發展債券發行金額達1,627億元，創歷史新高。黃金現貨平台10月1日起縮小交...

蜜望實10月 EPS 1.44元

被動元件代理商蜜望實（8043）昨（19）日應主管機關要求，公告自結10月獲利1.15億元，每股純益1.44元，一個月賺...

其陽攻「端到雲」 營運衝

工業網安廠其陽（3564）昨（19）日舉行線上法說會，持續推動「端到雲」全產品線布局，以自主開發的雙相直接液冷（2P D...

