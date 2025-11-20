光焱估計本季營收可望呈現季增又年增

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

光電子晶片（PIC）檢測廠光焱科技（7728）於20日舉行業績發表會，該公司預期本季營收表現應可同時呈現季增與年增局面，且毛利率可望維持在60％以上。

光焱累計前10月合併營收為2.57億元，年減17.4％，前三季毛利率為63.33％，每股純益為1.85元。該公司提到，今年受到關稅議題影響，部分訂單遞延，但9月之後訂單與營收表現已逐漸回穩。

光焱主要有科研事業部與半導體事業部，三大核心技術包括模擬光源、光電轉換效率檢測，以及晶圓級光電檢測等，從而陸續發展太陽能產業檢測設備、CIS晶片檢測設備、LiDar相關檢測設備，以及從去年開始投入矽光子檢測技術解決方案等。

光焱強調，該公司布局未來的光學技術，針對客戶痛點提供解決方案，基於目前的訂單能見度，以及美元兌新台幣平均匯率1比30.8的假設計算基礎，估計本季營收將可比前一季增長，也比去年同期增長，且毛利率可望維持在60％以上。

相關新聞

元太未來三年獲利創高 資產規模已超越千億元

元太（8069）董事長李政昊昨（19）日表示，隨著元太近年加大資本支出力道，看好大尺寸廣告及電子標籤（ESL）需求成長，...

振曜2026年三大支柱齊揚

振曜（6143）昨（19）日舉行法說會，振曜表示，明年電子閱讀器、廣告看板、子公司三大支柱同步成長，電子閱讀器訂單看到明...

安勤第4季毛利率看增

工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日於法說會指出，本季營收、毛利率均有望優於上季；明年醫療、工業、零售及其他業務皆看增...

櫃買永續債發行額 創高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（19）日指出，永續發展債券發行金額達1,627億元，創歷史新高。黃金現貨平台10月1日起縮小交...

蜜望實10月 EPS 1.44元

被動元件代理商蜜望實（8043）昨（19）日應主管機關要求，公告自結10月獲利1.15億元，每股純益1.44元，一個月賺...

其陽攻「端到雲」 營運衝

工業網安廠其陽（3564）昨（19）日舉行線上法說會，持續推動「端到雲」全產品線布局，以自主開發的雙相直接液冷（2P D...

