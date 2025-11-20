光焱估計本季營收可望呈現季增又年增
光電子晶片（PIC）檢測廠光焱科技（7728）於20日舉行業績發表會，該公司預期本季營收表現應可同時呈現季增與年增局面，且毛利率可望維持在60％以上。
光焱累計前10月合併營收為2.57億元，年減17.4％，前三季毛利率為63.33％，每股純益為1.85元。該公司提到，今年受到關稅議題影響，部分訂單遞延，但9月之後訂單與營收表現已逐漸回穩。
光焱主要有科研事業部與半導體事業部，三大核心技術包括模擬光源、光電轉換效率檢測，以及晶圓級光電檢測等，從而陸續發展太陽能產業檢測設備、CIS晶片檢測設備、LiDar相關檢測設備，以及從去年開始投入矽光子檢測技術解決方案等。
光焱強調，該公司布局未來的光學技術，針對客戶痛點提供解決方案，基於目前的訂單能見度，以及美元兌新台幣平均匯率1比30.8的假設計算基礎，估計本季營收將可比前一季增長，也比去年同期增長，且毛利率可望維持在60％以上。
