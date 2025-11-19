快訊

明清晨低溫僅15度 下周緊接另波東北季風「再冷5天」

不甩交管闖總統府管制區！無照男遭13警壓制 卻狂喊「我是皇太子」

經濟學人批「台灣病」 龔明鑫秀數據反嗆有病：台灣經濟是模範生

數泓科法說會／營運脫離谷底 看好機器人、AI、車用及智慧醫療需求

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855），19日受邀參加櫃買中心舉辦的「櫃買市場業績發表會」，總經理李明華表示，目前非美市場全面成長，客戶庫存也相對較低，預期營運已脫離谷底，持穩向上。

展望未來，李明華說，受惠全球智慧製造應用，市場滲透率將持續提升，加上半導體設備應用可望發酵，公司持續觀察美國關稅政策與匯率變化，並審慎樂觀看待未來的機器人、AI、車用及智慧醫療等潛在市場需求，以穩健動能邁向全新高度。

數泓科近年積極搶進半導體產業，全力發展智慧製造、設備維修與保養系統，可望為營運帶來新的成長動能。

數泓科累計前三季合併營收4.76億元、年增4.4%；毛利率49.95%，年增0.57個百分點；稅後純益1.12億元、年減29.1%，每股純益4.81元。

針對獲利減少部分，李明華表示，主要受新台幣升值所產生的匯兌損失影響，美國對等關稅影響則相對較為輕微。其中，專業市場依然強勁，但DIY市場因美國通膨而呈現趨緩，整體營運仍展現韌性。

數泓科10月合併營收0.44億元，月增6.2%、年減11.9%，累計前十月合併營收5.21億元、年增2.9%，主要因為下半年美國客戶因川普關稅而有延後訂單情形所致。

對全年營收展望，李明華指出，目前非美市場全面成長、美國市場專業產品亦全面成長，美國DIY市場則較為趨緩，但因客戶庫存相對較低，預期營運已脫離谷底，持續向上；若匯率穩定，全年營收可望與去年持平。

市場 美國 營收 關稅 櫃買中心
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

親自體驗檢查！海地衛生部長直呼要派員來台受訓 將經驗帶回海地

大魯閣攻美國！錢德勒店24小時營運 科技打擊、餐飲娛樂一次滿足

美國最大海外債主新動作！大陸續減持 日本掃貨

MLB／美媒看好李灝宇成內野工具人 明年有望登大聯盟

相關新聞

山富法說會／董事長：台灣應推動「周休五日」 明年首季將推包機專案

山富（2743）19日召開法說會，董事長陳國森直言，對2026年旅遊業充滿信心，將於明年首季推出包機產品，並坦承今年受外...

生技新兵三檔接連登興櫃！慧康首日跌逾三成、浩鼎小金雞將登場

興櫃生技股近日十分熱鬧，本月底前將有三檔新兵接連登場，包括臺灣首家聚焦數位健康與糖尿病照護方案的慧康生技*-KY（785...

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

電池模組龍頭新普（6121）搶攻非IT市場，新業務無人機已於今年第4季開始小量生產，客戶涵蓋台灣及美系廠商，隨著產能逐漸...

創泓攻無人機 報捷

創泓科技（7714）無人機布局報捷，拿下以色列無人機解決方案大廠Sentrycs在台獨家無人機反制接管技術代理。台灣官方...

信昌電10月EPS 0.39元

被動元件廠信昌電（6173）昨（18）日應主管機關要求，公告自結10月獲利6,600萬元，年增32%，每股純益0.39元...

歐買尬推新遊戲 動能熱轉

遊戲營運商歐買尬（3687）昨（18）日召開法說會，董事長羅士博指出，旗下自有IP大作《LUNA Infinite》昨日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。