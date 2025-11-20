快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心副總經理李淑暖昨（19）日指出，永續發展債券發行金額達1,627億元，創歷史新高。黃金現貨平台10月1日起縮小交易單位為1台錢後，成交量能跟交易人次都明顯增溫。另公司治理評鑑將在2026年轉型及更名為「ESG評鑑」。

櫃買中心昨日舉行例行記者會，李淑暖表示，永續發展債券今年已發行50檔、1,627億元，已達標（40檔，1,200億元），且超過去年的1,492億元，創歷史新高。目前還有七家已取得永續發展債券資格認可的發行人，包括高雄市政府、國立金門大學、台積電（2330）、法商東方匯理銀行台北分行、遠東新世紀、渣打銀行、高雄銀行。

此外，台積電預定20日發綠色債券235億元。屆時發行檔數將達51檔、發行金額達1,862億元。據了解，台積電這次發債後，綠色債券申請額度還有331億元。

李淑暖指出，黃金現貨平台10月1日起縮小交易單位（從1台兩縮小為1台錢）後，成交量跟交易人次明顯上升。10月成交日均值8,117萬元，交易人次9,875人，都是歷史新高，且10月日均值較9月大增70.2%，較去年10月大增523.7%。

台積電 債券 櫃買中心
櫃買永續債發行額 創高

