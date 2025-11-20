安勤第4季毛利率看增
工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日於法說會指出，本季營收、毛利率均有望優於上季；明年醫療、工業、零售及其他業務皆看增，整體營運樂觀看待。
醫療仍是安勤近年最大增長動能，公司看好明年持續成長，其中，歐洲心導管伺服器今年出貨4,000多台，明年可望增至5,000台以上。
至於其他醫療ODM客戶，多數專案都會從板子轉成系統，看好明年該業務將高成長。
工業應用方面，陸系車廠自動化設備訂單先前延宕，目前已簽完合約，期盼明年首季開始交貨，有望大幅挹注相關業績。安勤並切入半導體設備業務，看好該領域是未來重要成長引擎。
談到產能布局，安勤總經理張嘉哲指出，針對非中、非台製造的客戶，會在越南、美國製造，目前主要與仁寶合作，仁寶越南廠可支援安勤PCBA及系統組裝。美國方面，正評估與仁寶印第安納州廠合作。
