經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日於法說會指出，本季營收、毛利率均有望優於上季；明年醫療、工業、零售及其他業務皆看增，整體營運樂觀看待。

醫療仍是安勤近年最大增長動能，公司看好明年持續成長，其中，歐洲心導管伺服器今年出貨4,000多台，明年可望增至5,000台以上。

至於其他醫療ODM客戶，多數專案都會從板子轉成系統，看好明年該業務將高成長。

工業應用方面，陸系車廠自動化設備訂單先前延宕，目前已簽完合約，期盼明年首季開始交貨，有望大幅挹注相關業績。安勤並切入半導體設備業務，看好該領域是未來重要成長引擎。

談到產能布局，安勤總經理張嘉哲指出，針對非中、非台製造的客戶，會在越南美國製造，目前主要與仁寶合作，仁寶越南廠可支援安勤PCBA及系統組裝。美國方面，正評估與仁寶印第安納州廠合作。

仁寶 美國 越南
相關新聞

元太未來三年獲利創高 資產規模已超越千億元

元太（8069）董事長李政昊昨（19）日表示，隨著元太近年加大資本支出力道，看好大尺寸廣告及電子標籤（ESL）需求成長，...

振曜2026年三大支柱齊揚

振曜（6143）昨（19）日舉行法說會，振曜表示，明年電子閱讀器、廣告看板、子公司三大支柱同步成長，電子閱讀器訂單看到明...

安勤第4季毛利率看增

工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日於法說會指出，本季營收、毛利率均有望優於上季；明年醫療、工業、零售及其他業務皆看增...

櫃買永續債發行額 創高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（19）日指出，永續發展債券發行金額達1,627億元，創歷史新高。黃金現貨平台10月1日起縮小交...

蜜望實10月 EPS 1.44元

被動元件代理商蜜望實（8043）昨（19）日應主管機關要求，公告自結10月獲利1.15億元，每股純益1.44元，一個月賺...

其陽攻「端到雲」 營運衝

工業網安廠其陽（3564）昨（19）日舉行線上法說會，持續推動「端到雲」全產品線布局，以自主開發的雙相直接液冷（2P D...

