元太未來三年獲利創高 資產規模已超越千億元

元太（8069）董事長李政昊昨（19）日表示，隨著元太近年加大資本支出力道，看好大尺寸廣告及電子標籤（ESL）需求成長，元太新廠將按計畫逐步量產，不但今年營運會創新高，未來三年（2026-2028）也會交出營收及獲利接續創新高佳績。

元太並宣布，受惠本業獲利穩健成長與良好的資金運用，元太資產規模已跨越千億元里程碑。

元太昨天舉行線上法說會，談及營運展望，李政昊明確揭露新竹H5產線本季已量產，將挹注明年元太營運成長；同步將導入H6的裝機及量產準備。此外，元太日前董事會通過33億元的資本支出預算，包括承租華紙觀音廠的現有廠房，並買下華紙閒置的土地，將依序做為擴建大尺寸電子紙產線之用。

法人提及今年10月營收月減及年減均逾三成原因，李政昊表示，元太今年前三季已超前達成營運目標。第4季將如上季法說的預期，營收會略為下滑。他開玩笑說，「元太今年已經可以提早放感恩節及耶誕假期。」

元太今年第3季稅後純益42.28億元，季增42.3%，年增1.1倍，為單季次高；每股純益3.67元。累計前三季毛利率56.51%，年增8.64個百分點。稅後純益93.96億元，年增75.8%；每股純益8.17元，雙賺贏去年全年。

元太表示，受惠本業獲利穩健成長與良好的資金運用，公司資產規模持續擴大。相較2021年第3季的516億元，五年來總資產已倍增，突破千億元大關，其中近七成為現金與金融資產，顯示元太具備高度財務彈性，可支應未來擴產與研發投資。

因應全球電子紙需求攀升及未來大尺寸產品的成長趨勢，元太科技已啟動桃園觀音廠的建廠與擴產計畫，為中長期業務成長提前部署。在目前廠區基礎上持續擴建，新廠建設規劃於台灣與大陸廠區共預留近8萬坪基地面積，為現有生產面積的兩倍以上，為未來營運成長作準備。