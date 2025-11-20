快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

王座拓版圖 海外大展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

王座（2751）昨（19）日召開法說會，董事長王耀輝表示，展望2026年，公司將持續拓展版圖，明年第1季將推出全新形式「養心茶樓mini」門市，擴大精緻中式餐飲布局；海外展店則以段純貞為主力，加速進軍國際市場

王耀輝表示，該公司定位為「台灣最大、最專業的餐飲品牌代理平台」，目前旗下品牌合作穩健，主要合作夥伴如京都勝牛、段純貞簽約年限均長達20年，即使有一至二個品牌將於明、後年到期，續約機率仍高，且目前亦有多家品牌主動洽談合作。

王座旗下家數最多、營收貢獻最大的為「杏子日式豬排」，市場關注，非洲豬瘟的影響與公司的因應措施。

對此，王座總經理林子恒表示，熟成豬肉從處理到可使用約12天，本次停宰期間幾乎已達臨界，確實一度面臨豬肉即將用罄的問題。因不願採用品質較差的冷凍豬，公司緊急於一週內推出雞肉產品，成功降低豬肉使用量約一至兩成。

王座今年上半年以1億併養心餐飲跨足蔬食市場，目前擁有養心茶樓、養心沙龍等品牌，公司並規劃，明年第1季將開出養心mini，以進駐美食街為主，目標以更小的坪數（約5~8坪）、集中的品類（約12項）、230~285元的客單價，拓展消費客群。

王座目前台灣擁有61家門市、海外七家，合計68家門市，公司預計每年展店目標為八~十家。

餐飲 市場 董事長
