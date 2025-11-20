山富搶市 包機專案熱銷

山富（2743）昨（19）日召開法說會，董事長陳國森表示，對2026年旅遊業充滿信心。

董事長陳國森表示，將於明年首季推出包機產品，陳國森並宣布 員工持股信託將在今年第4季落實，同時，明年首季將有多個包機專案，不少銷售已經達到八成。

陳國森坦承，今年受外幣避險操作失誤造成前三季獲利衰退，雖然有匯損影響，但旅遊本業依舊亮眼，該公司已強化財務團隊及風險控管機制，預估明年營運動能有望延續。

總經理陳宣融指出，公司組織規模持續擴大，截至9月底員工人數達380人，11月新設彰化中彰分公司，全台直營門市據點增至12家，並擁有約25部自有遊覽車，包含超過5部五年內新車及1部中巴，以提升對國內旅遊與海外團體入境的接待能力。

山富表示，將同步強化產品與系統整合，旗下國際訂房平台已串聯全球逾70萬間飯店，觀察旅客在訂購機票後，使用訂房服務比例明顯提升。

營運面方面，今年截至前三季EPS為4.26元，雖較去年小幅衰退，但全年仍有機會突破去年水準，其中歐洲線表現突出，前三季業績已超過去年全年。

陳宣融表示，未來將聚焦 OTA與AI應用、掌握稀有旅遊資源、推廣企業差旅與同業合作模式。

陳宣融也表示，同時，第4季將與銀行合作推出「三富採購卡」簡化同業結算流程，12月啟動員工持股信託計畫，以強化人才留任與組織競爭力。