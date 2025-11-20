快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

山富搶市 包機專案熱銷

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

山富（2743）昨（19）日召開法說會，董事長陳國森表示，對2026年旅遊業充滿信心。

董事長陳國森表示，將於明年首季推出包機產品，陳國森並宣布 員工持股信託將在今年第4季落實，同時，明年首季將有多個包機專案，不少銷售已經達到八成。

陳國森坦承，今年受外幣避險操作失誤造成前三季獲利衰退，雖然有匯損影響，但旅遊本業依舊亮眼，該公司已強化財務團隊及風險控管機制，預估明年營運動能有望延續。

總經理陳宣融指出，公司組織規模持續擴大，截至9月底員工人數達380人，11月新設彰化中彰分公司，全台直營門市據點增至12家，並擁有約25部自有遊覽車，包含超過5部五年內新車及1部中巴，以提升對國內旅遊與海外團體入境的接待能力。

山富表示，將同步強化產品與系統整合，旗下國際訂房平台已串聯全球逾70萬間飯店，觀察旅客在訂購機票後，使用訂房服務比例明顯提升。

營運面方面，今年截至前三季EPS為4.26元，雖較去年小幅衰退，但全年仍有機會突破去年水準，其中歐洲線表現突出，前三季業績已超過去年全年。

陳宣融表示，未來將聚焦 OTA與AI應用、掌握稀有旅遊資源、推廣企業差旅與同業合作模式。

陳宣融也表示，同時，第4季將與銀行合作推出「三富採購卡」簡化同業結算流程，12月啟動員工持股信託計畫，以強化人才留任與組織競爭力。

相關新聞

元太未來三年獲利創高 資產規模已超越千億元

元太（8069）董事長李政昊昨（19）日表示，隨著元太近年加大資本支出力道，看好大尺寸廣告及電子標籤（ESL）需求成長，...

振曜2026年三大支柱齊揚

振曜（6143）昨（19）日舉行法說會，振曜表示，明年電子閱讀器、廣告看板、子公司三大支柱同步成長，電子閱讀器訂單看到明...

安勤第4季毛利率看增

工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日於法說會指出，本季營收、毛利率均有望優於上季；明年醫療、工業、零售及其他業務皆看增...

櫃買永續債發行額 創高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（19）日指出，永續發展債券發行金額達1,627億元，創歷史新高。黃金現貨平台10月1日起縮小交...

蜜望實10月 EPS 1.44元

被動元件代理商蜜望實（8043）昨（19）日應主管機關要求，公告自結10月獲利1.15億元，每股純益1.44元，一個月賺...

其陽攻「端到雲」 營運衝

工業網安廠其陽（3564）昨（19）日舉行線上法說會，持續推動「端到雲」全產品線布局，以自主開發的雙相直接液冷（2P D...

