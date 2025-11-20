數泓科：營運脫離谷底

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

數位手工具研發製造大廠數泓科（6855）昨（19）日受邀參加櫃買中心舉辦的「櫃買市場業績發表會」，總經理李明華表示，目前非美市場全面成長，客戶庫存也相對較低，預期營運已脫離谷底，持穩向上。

展望未來，李明華說，受惠全球智慧製造應用，市場滲透率將持續提升，加上半導體設備應用可望發酵，公司持續觀察美國關稅政策與匯率變化，並審慎樂觀看待未來的機器人、AI、車用及智慧醫療等潛在市場需求，以穩健動能邁向全新高度。

數泓科近年積極搶進半導體產業，全力發展智慧製造、設備維修與保養系統，可望為營運帶來新的成長動能。

數泓科累計前三季合併營收4.76億元、年增4.4%；毛利率49.95%，年增0.57個百分點；稅後純益1.12億元、年減29.1%，每股純益4.81元。

針對獲利減少部分，李明華表示，主要受新台幣升值所產生的匯兌損失影響，美國對等關稅影響則相對較為輕微。其中，專業市場依然強勁，但DIY市場因美國通膨而呈現趨緩，整體營運仍展現韌性。

數泓科10月合併營收0.44億元，月增6.2%、年減11.9%，累計前十月合併營收5.21億元、年增2.9%，主要因為下半年美國客戶因川普關稅而有延後訂單情形所致。

對全年營收展望，李明華指出，目前非美市場全面成長、美國市場專業產品亦全面成長，美國DIY市場則較為趨緩，但因客戶庫存相對較低，預期營運已脫離谷底，持續向上。

