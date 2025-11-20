怡和國際搶表後儲能商機

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

三利基催動，怡和國際「電力」全開。怡和國際（7590）總經理邱振庭昨（19）日表示，受益在手太陽能案場工程推進、執行晶圓龍頭廠綠電十年達200億元供電長約，推升前十月營收年增幅逾二倍；明年將進一步搶占「表後儲能市場」，加速營運獲利進入爆發期。

邱振庭說，今年是怡和國際確立「全方位能源整合服務商」定位的關鍵年。營運焦點從太陽能的融資、開發、工程承包轉向高價值、高整合度的智慧能源服務。

怡和國際今年前十月交出21.16億元、年增逾二倍的成績單，主要有兩大業務貢獻，包括太陽能大案推進、晶圓龍頭廠供售綠電合約。

太陽能案場工程的推進方面，該公司目前在手案場近40個、建置容量達234.5MW。其中，最大案場是台塑集團的雲嘉專案，包括南亞嘉義廠、台塑重工和台塑麥寮廠區的台灣最大屋頂型太能光電案場，合計35MW；其他尚有海光鋼鐵的5.6MW案場、南紡仁德廠的7.1MW案場，以及高雄中安路停車場的10MW案場等。

更關鍵的是，怡和國際旗下100%轉投資的孫公司怡和綠電超商，去年底重訊公告，與全球晶圓龍頭大廠簽署每年約4億度的再生能源電能購售契約，據悉，合約期長達十年、規模約200億元，並自今年開始執行，吞大補丸。

展望明年，他進一步指出，政府將2026年列為表後儲能元年，並推出四年、50億元的補助計畫，每MW補助高達500萬元，瞬間引爆出台灣高達千億元的投資需求下，怡和的一項營運主軸為表後儲能金融創新。

怡和國際將提供兩種方案給企業選擇，首先是為零利率設備，前六至七年由怡和回收成本後，後續的八至九年收益歸企業；第二個方案為怡和全額投資、分潤12%至15%，持續達15年。

怡和國際表示，將透過不斷地舉辦說明會，直接跟企業面對面的溝通，讓全台各地工廠知道表後儲能對他們的好處，包括有節費、降低契約容量、增加收入、增加能源韌性等四大優點。

