快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

凡甲2026年業績挑戰新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠凡甲（3526）昨（19）日舉行法說會，針對第4季與明年展望，總經理張一偉表示，「沒有悲觀的理由，值得期待」。凡甲今年前三季每股純益12.33元，優於去年同期的11.76元，法人預期，明年業績可望再戰新高。

凡甲第3季產品營收占比，車用占30%至35%、伺服器50%至55%，第3季車用營收占比少一點，伺服器提升，主因中國大陸電動車內捲所導致，隨著大陸反內捲後，最壞狀況已過去，同時規劃擴充蘇州廠產能，因應新能源車新平台訂單。

針對第4季與明年展望，他說，「有信心會不錯，值得期待，審慎樂觀，找不到悲觀理由」。

凡甲在伺服器的客戶包括Google、亞馬遜、Meta與微軟等四大CSP，以及阿里巴巴、騰訊與百度等大陸三大CSP，新能源車客戶包括比亞迪及奧迪、福斯與BMW。

針對AI伺服器，他說，過去開發產品腳步慢，今年陸續努力，已展現成果，明年成績會更好，主要是出貨高功率與高速連結器，以及高速連接線（PCIe 6），今年AI連接器產品都趕上來。

針對是否做到輝達（NVIDIA）GB系列連接器，他說，已經做到了，正在試產，由於AI伺服器功耗愈來愈高，連接器要求嚴謹，要用到大功率連接器，導致高功率連接器需求乘載瓦數將隨機種增加，能量增加後，解功耗將會增加，因此看好未來發展。

資本支出方面，越南廠未來將加大生產力度，主因去中國化，客戶要求，產品已陸續交貨，生產品號會愈來愈多。而新能源車反內卷之後，業績也逐步起來，產能不夠用，規劃蘇州二廠明年初或今年底動工，因此蘇州廠也會有一部分資本支出。

連接器 新能源車 伺服器
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

水冷報到 供應鏈業績將飛揚

拆解Q3財報含金量 AI伺服器廠擴廠 機櫃需求強勁

就市論勢／晶圓代工、散熱 可留意

智邦放電 兩檔馬力強

相關新聞

元太未來三年獲利創高 資產規模已超越千億元

元太（8069）董事長李政昊昨（19）日表示，隨著元太近年加大資本支出力道，看好大尺寸廣告及電子標籤（ESL）需求成長，...

振曜2026年三大支柱齊揚

振曜（6143）昨（19）日舉行法說會，振曜表示，明年電子閱讀器、廣告看板、子公司三大支柱同步成長，電子閱讀器訂單看到明...

安勤第4季毛利率看增

工業電腦廠安勤（3479）昨（19）日於法說會指出，本季營收、毛利率均有望優於上季；明年醫療、工業、零售及其他業務皆看增...

櫃買永續債發行額 創高

櫃買中心副總經理李淑暖昨（19）日指出，永續發展債券發行金額達1,627億元，創歷史新高。黃金現貨平台10月1日起縮小交...

蜜望實10月 EPS 1.44元

被動元件代理商蜜望實（8043）昨（19）日應主管機關要求，公告自結10月獲利1.15億元，每股純益1.44元，一個月賺...

其陽攻「端到雲」 營運衝

工業網安廠其陽（3564）昨（19）日舉行線上法說會，持續推動「端到雲」全產品線布局，以自主開發的雙相直接液冷（2P D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。