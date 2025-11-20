凡甲2026年業績挑戰新高

連接器廠凡甲（3526）昨（19）日舉行法說會，針對第4季與明年展望，總經理張一偉表示，「沒有悲觀的理由，值得期待」。凡甲今年前三季每股純益12.33元，優於去年同期的11.76元，法人預期，明年業績可望再戰新高。

凡甲第3季產品營收占比，車用占30%至35%、伺服器50%至55%，第3季車用營收占比少一點，伺服器提升，主因中國大陸電動車內捲所導致，隨著大陸反內捲後，最壞狀況已過去，同時規劃擴充蘇州廠產能，因應新能源車新平台訂單。

針對第4季與明年展望，他說，「有信心會不錯，值得期待，審慎樂觀，找不到悲觀理由」。

凡甲在伺服器的客戶包括Google、亞馬遜、Meta與微軟等四大CSP，以及阿里巴巴、騰訊與百度等大陸三大CSP，新能源車客戶包括比亞迪及奧迪、福斯與BMW。

針對AI伺服器，他說，過去開發產品腳步慢，今年陸續努力，已展現成果，明年成績會更好，主要是出貨高功率與高速連結器，以及高速連接線（PCIe 6），今年AI連接器產品都趕上來。

針對是否做到輝達（NVIDIA）GB系列連接器，他說，已經做到了，正在試產，由於AI伺服器功耗愈來愈高，連接器要求嚴謹，要用到大功率連接器，導致高功率連接器需求乘載瓦數將隨機種增加，能量增加後，解功耗將會增加，因此看好未來發展。

資本支出方面，越南廠未來將加大生產力度，主因去中國化，客戶要求，產品已陸續交貨，生產品號會愈來愈多。而新能源車反內卷之後，業績也逐步起來，產能不夠用，規劃蘇州二廠明年初或今年底動工，因此蘇州廠也會有一部分資本支出。