其陽攻「端到雲」 營運衝

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業網安廠其陽（3564）昨（19）日舉行線上法說會，持續推動「端到雲」全產品線布局，以自主開發的雙相直接液冷（2P DLC）技術深化AI伺服器散熱應用。展望2026年，看好資安為剛性需求，明年營收有望穩健成長，審慎樂觀看待2026年整體營運。

其陽表示，今年前三季受美中貿易戰、關稅與匯率波動等影響，全球市場變化劇烈，但其陽憑藉穩健營運策略與彈性供應鏈管理，仍維持穩定成長，前三季營收年增11.47%。

其陽營運長黃逢誼指出，美洲市場表現亮眼，在核心客戶專案推動，占比提升至48%。主要營收來源以網路安全平台為主，伺服器產品線出貨量亦提升，公司並加大對AI伺服器研發投資。

展望明年，看好資安產業為剛性需求，持續投入高階網安產品線，並布局伺服器液冷研發，希望提供客戶一站式服務。其陽近年大力布局AI伺服器散熱解決方案，包含雙相直接液冷、雙相浸沒式冷卻（2PIC）等技術。

伺服器 布局 營收
