王座法說會／明年第1季將開養心茶樓mini 段純貞將持續海外展店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

王座（2751）19日召開法說會，董事長王耀輝表示，公司定位為「台灣最大、最專業的餐飲品牌代理平台」，目前旗下品牌合作穩健，主要合作夥伴如京都勝牛、段純貞簽約年限均長達20年，即使有一至二個品牌將於明、後年到期，續約機率仍高，且目前亦有多家品牌主動洽談合作。展望2026年，公司將持續拓展版圖，明年第1季將推出全新形式「養心茶樓mini」門市，擴大精緻中式餐飲布局；海外展店則以段純貞為主力，加速進軍國際市場

王座旗下家數最多、營收貢獻最大的品牌為「杏子日式豬排」，市場關注，非洲豬瘟的影響與公司的因應措施。對此，王座總經理林子恒表示，熟成豬肉從處理到可使用約12天，本次停宰期間幾乎已達臨界，確實一度面臨豬肉即將用罄的問題。因不願採用品質較差的冷凍豬，公司緊急於一周內推出雞肉產品，成功降低豬肉使用量約一至兩成，雖短暫受影響，仍順利度過。未來將分散豬肉來源，並洽談導入其他國家高品質豬肉，以降低豬瘟事件的營運風險。

王座今年上半年以1億併養心餐飲跨足蔬食市場，目前擁有養心茶樓、養心沙龍等品牌，公司並規劃，明年第1季將開出養心mini，以進駐美食街為主，目標以更小的坪數（約5~8坪）、集中的品類（約12項）、230~285元的客單價，拓展消費客群。

王座目前台灣擁有61家門市、海外七家，合計68家門市，公司預計每年展店目標為8~10家。不過，比起展店，集團更著重「單店經營效益」。林子恒表示，單店成長動能首先透過會員系統累積粉絲，提高回訪頻率；其次，定期推出新品並結合聯名合作吸客，近年包括三麗鷗、庫洛米、玩具總動員等系列，明年也將延續聯名策略，以提升來店率並維持品牌熱度。

