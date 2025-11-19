山富法說會／董事長：台灣應推動「周休五日」 明年首季將推包機專案

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
山富總經理陳宣融指出，未來將聚焦OTA與AI應用、掌握稀有旅遊資源、推廣企業差旅與同業合作模式。山富／提供
山富總經理陳宣融指出，未來將聚焦OTA與AI應用、掌握稀有旅遊資源、推廣企業差旅與同業合作模式。山富／提供

山富（2743）19日召開法說會，董事長陳國森直言，對2026年旅遊業充滿信心，將於明年首季推出包機產品，並坦承今年受外幣避險操作失誤造成前三季獲利衰退，雖然有匯損影響，但旅遊本業依舊亮眼，公司已強化財務團隊及風險控管機制，預估明年營運動能有望延續。陳國森並宣布員工持股信託將在今年第4季落實，同時，明年首季有多個包機專案，不少銷售已達八成。

陳國森表示，台灣應推動「周休五日」，鼓勵平日出遊，山富打造的「即刻旅遊」模式，提前為客戶配置所有旅程需求，把握說走就走商機。雖年輕族群現階段偏好自由行，但隨著年齡增長，終究會回流至方便省事的套裝行程服務，公司將持續推出具價值旅遊產品，全年精準布局行銷節點。

總經理陳宣融指出，公司組織規模持續擴大，截至9月底員工人數達380人，11月新設彰化中彰分公司，全台直營門市據點增至12家，並擁有約25部自有遊覽車，包含超過5部五年內新車及1部中巴，以提升對國內旅遊與海外團體入境的接待能力。

山富同步強化產品與系統整合，旗下國際訂房平台已串聯全球逾70萬間飯店，觀察旅客在訂購機票後，使用訂房服務比例明顯提升。營運面方面，今年截至前三季EPS為4.26元，雖較去年小幅衰退，但全年仍有機會突破去年水準，其中歐洲線表現突出，前三季業績已超過去年全年。

陳宣融表示，未來將聚焦OTA與AI應用、掌握稀有旅遊資源、推廣企業差旅與同業合作模式，同時，第4季將與銀行合作推出「三富採購卡」簡化同業結算流程，12月啟動員工持股信託計畫，以強化人才留任與組織競爭力。

在明年首季的包機計畫方面，公司將規畫北海道（日本航空）、韓國首爾（易斯達）及越南河內（越捷）包機產品，其中，北海道包機為100席流冰專機，提供空中追逐海上流冰的獨家體驗，為業界首創。公司指出，此為主攻高附加價值產品的策略性布局，並可加強市場差異化與機位掌握度。

