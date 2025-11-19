其陽法說會／持續布局AI伺服器散熱應用 審慎樂觀看待2026年營運

工業網安廠其陽（3564）19日舉行線上法說會，展望後市，其陽將持續推動「端到雲」全產品線布局，並以自主開發的2P DLC雙相直接液冷技術，深化AI伺服器散熱應用。其陽將以創新技術與市場深耕為核心動能，審慎樂觀看待2026年整體營運展望。

其陽2025年第3季合併營收為5.8億元，累計2025年前三季合併營收為17.6億元，年增11.47%，每股盈餘0.51元。10月合併營收 2.2億元，月減3.42%，累積前10月合併營收19.8億元，年增10.74%。

其陽表示，2025年前三季受中美貿易戰、美國關稅與匯率波動等因素影響，全球市場變化劇烈。憑藉穩健營運策略與彈性供應鏈管理，公司仍維持穩定成長，前三季營收較去年同期成長11.47%。第2季因匯率波動導致毛利率略降，公司已於第3季適度調整售價以反映成本變化。

其陽營運長黃逢誼指出，公司營收持續穩健增長，其中美洲市場表現尤為亮眼，在核心客戶專案推動，占比提升至 48%。主要營收來源仍以網路安全平台為主，伺服器產品線出貨量亦穩步提升，營收占比較去年同期增加3個百分點至 12%，公司並持續加大對AI伺服器研發投資，推進產品多元化與高附加價值化。