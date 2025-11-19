生技新兵三檔接連登興櫃！慧康首日跌逾三成、浩鼎小金雞將登場

興櫃生技股近日十分熱鬧，本月底前將有三檔新兵接連登場，包括臺灣首家聚焦數位健康與糖尿病照護方案的慧康生技*-KY（7851）、浩鼎（4174）旗下小金雞鼎晉生技（7876），以及眼球概念股、國內第三大水晶體供應商科明（7881）。本波掛牌潮由慧康-KY（7851）率先登場，該公司今日以每股45元開盤價登錄興櫃，惟開盤後股價一度下滑至30元附近，跌幅超過三成。

慧康-KY19日登錄興櫃，券商認購價格37.55元，該公司從事醫療應用軟體及數位雲端平台之開發及銷售，提供慢性病數位醫療領域之自動化及個人化解決方案，旗下核心產品「智抗糖 App」結合雲端平台與醫療設備，已服務全球逾百萬名用戶。

慧康-KY成立以來持續拓展國際據點，並與賽諾菲（Sanofi）、諾和諾德日本（Novo Nordisk Japan）、亞培 （Abbott）等全球知名藥廠合作，推動數位療法於糖尿病與慢性病管理之應用，並同步銷售醫療應用軟體及平台相關如血糖測試片、監測儀及血壓計等應用商品。

2023年起跨足中東與東亞市場，並導入AI技術強化飲食管理功能。2025年推出結合CGM的減重計畫，拓展至亞健康族群，致力打造亞洲數位健康領導品牌。該公司上半年營收9222.3萬元，年增61.8%，稅後虧損6,316.5萬元，每股虧損2.35元，較去年同期收斂。

鼎晉生技預計11月24日登錄興櫃，券商認購價為50元。該公司日前宣布自主研發的新型肉毒桿菌素OBI-858，在首項人體二期臨床試驗（OBI-858-002）中取得正向成果。鼎晉生技專注於研發與製造醫學美容與醫療用途的A型肉毒桿菌素產品-OBI-858，已於台灣、韓國、日本、美國、印尼、馬來西亞等11國取得專利核准。

浩鼎生技2019年完成OBI-858的毒理、藥理、安定性試驗等臨床前試驗，並於2020年與鼎晉生技簽署技術轉讓協議，將OBI-858的技術、菌種及相關專利之所有權全面轉移予鼎晉。

鼎晉生技隨後於2021年完成台灣皺眉紋適應症第一期臨床試驗，並於今年8月完成第二期臨床試驗，成功達成主要療效指標。目前鼎晉生技已獲台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准兩項樞紐性第三期臨床試驗。鼎晉生技上半年虧損1.34億元，每股虧損1.28元。

科明預計11月26日登錄興櫃，主辦券商認購價格為每股80元。科明為台灣第三大水晶體供應商，2024成功上市HOYA三焦點水晶體，科明的主要業務包括人工水晶體（IOL）銷售，產品涵蓋單焦點、散光矯正及多焦點人工水晶體，代理日本Hoya與德國VSY，提供完整產品組合與一站式服務，並結合白內障手術設備推動產品採用率持續成長；飛秒雷射白內障手術設備的租賃與銷售，代理瑞士Ziemer Z8系統，提供低能量高頻率雷射、實時OCT影像與行動化平台，搭配專業培訓與售後支援，協助醫療機構降低初期採購成本並提升手術精準度。科明自結今年前10月營收5.68億元，稅後純益1億元，每股純益4.06元。