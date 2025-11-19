歐買尬推新遊戲 動能熱轉

遊戲營運商歐買尬（3687）昨（18）日召開法說會，董事長羅士博指出，旗下自有IP大作《LUNA Infinite》昨日起開服營運，有望帶來新的營收成長動能，並提前卡位明年農曆年傳統旺季商機。

《LUNA》系列自2000年代進入台灣市場以來，累積大量核心玩家群，在台港澳市場擁有超過15年的品牌歷史。羅士博指出，相較於代理遊戲需支付高額權利金，自有IP營運利潤率較高，且能完全掌控改版節奏與在地化策略，有助於歐買尬提高獲利，並貼近玩家需求。

據悉，《LUNA Infinite》採用「超凡轉生」系統突破傳統等級上限，將角色成長天花板提升至250級，此策略旨在延長既有玩家的遊戲生命周期，同時透過「無限星界」等全新世界觀設定吸引新用戶加入。

金流業務方面，歐買尬正積極推動「金流服務一條龍」策略，建構從申請到售後的完整服務體系。