竣邦給力 訂單看到明年第1季
竣邦-KY（4442）昨（18）日舉辦法說會，總經理蕭志偉表示，展望明年，竣邦-KY營收將挑戰雙位數增長，運動領域會是主要動能，目前整體訂單能見度已達明年第1季。
蕭志偉表示，近年積極擴大全球客戶版圖有成，今年以來在運動、戶外領域的業務規模同步成長，加上公司亦持續拓展專業工裝、其他配件等領域，與全球品牌合作開發新品，並擴大自主布料開發項目，使每年被品牌採用的布料專案數量穩步攀升。
竣邦-KY表示，至今年前三季產品開發專案中選率達36%，帶動整體接單深度與廣度持續擴大，此外，公司深化高效供應鏈管理、擴大越南據點接單能力，並投入綠色紡織認證與永續材質研發，以因應全球服飾品牌對環保機能布料需求快速攀升。
竣邦-KY第3季合併營收達3.6億元，年增40%，受惠多領域核心客戶業務開發順暢，推升稅後純益來到2,936萬元，年增138%，每股純益達1元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言