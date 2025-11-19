新麥拓市 擴張海外版圖

新麥（1580）昨（18）日召開線上法說會，新麥中國總經理謝銘璟表示，今年以來受到中國大陸烘焙市場持續低迷、美國關稅政策等因素影響獲利，為分散市場風險，新麥今年強化海外地區布局，尤其以中國大陸以外的亞洲市場為主要成長動力。

新麥今年前三季合併營收中，亞洲市場占比 62%，其中中國大陸佔約六成，仍是最重要的市場。謝銘璟表示，中國大陸整體烘焙市場門市新開店家數仍舊持續低迷，大眾消費下行與市場兩極分化為目前的趨勢，消費下行導致資本投資保守，而市場兩極分化則是頭部品牌萎縮與新興品牌突圍，新麥將根據這些市場特性，部署區域差異策略，確保在中國市場能保持團隊的競爭力。

為分散市場區域風險，新麥表示，今年6月新麥董事會已通過哈薩克斯坦設立子公司，輻射中亞國家，以及看好東南亞發展潛力，本月通過泰國租地建廠，朝向全面性亞洲布局邁進。