創泓科技（7714）無人機布局報捷，拿下以色列無人機解決方案大廠Sentrycs在台獨家無人機反制接管技術代理。台灣官方甫通過高達近百億元的可攜式／移動式無人機反制系統採購標案，創泓藉由取得Sentrycs在台相關獨家代理，成為台灣唯一擁有反制接管技術的廠商，後續奪標機會大增，業績進補。

Sentrycs在全球軍用無人機領域頗負盛名，連美國國土安全部都與其合作，共同開發多項重要的無人機偵測和追蹤測試。

創泓說明，無人機反制技術可分為三大項，分別是接管、仿真及干擾，以接管最難，目前大多數國家都能做到干擾及仿真，但接管技術目前僅極少數供應商能實際做到，台灣更是缺乏這項技術，創泓將是首度引進此技術產品，搶得先機。

日前台灣政府通過一項可攜式／移動式的無人機反制系統的採購標案，預算高達96億元，創泓表示，Sentrycs的無人機反制系統具有高度技術及實演經驗，其反制接管技術全球獨步，冀望在此標案中，可與其他無人機業者合作參與其中。

創泓說明，無人機反制技術傳統上是藉由干擾使無人機失去控制，直接墜落，稱之為「硬殺」，然而其有一個致命的缺點，當無人機上搭載了攻擊型武器，一旦硬殺致使失控墜落恐將有造成巨大傷亡之虞。

反制接管則被稱為「軟殺」技術，可直接奪取無人飛控權，讓無人機飛到指定區域降落；Sentrycs的技術還能偵測出操控者飛手位置，是全球獨家技術。也正因如此，美國上市公司Ondas近期宣布完成對Sentrycs的最後收購，正是看中其相關獨家技術。

創泓表示，技術及產品引進後，會先以三大客群為首要推動，先是政府標案，其次是重大公共工程，如一些能源儲藏地需要防止無人機偵查或攻擊；最後是高科技廠，防止競爭對手利用無人機盜取技術機密及預防破壞。

除了無人機反制系統外，創泓並積極開發圖傳系統及Gimble等無人機零組件，目前圖傳系統已成功出貨至東歐國家，Gimble則是持續開發中，預計最快明年6月開發完成，屆時便能將公司自有的VLM模型及圖傳系統一併置入Gimble，協助其他無人載具合作夥伴整合以模組形式銷售服務，提高附加價值。