慧康登興櫃 每股37.55元

慧康生技*-KY（7851）董事長暨執行長鄧居義昨（18）日表示，慧康生技發展的「智抗糖」App已經累積全球超過160萬名用戶、1.8億筆健康數據，公司預計明年中成為國內首家數位療法得健保給付的公司，最快明年底達到單月損益兩平。

慧康生技*-KY將於今日登錄興櫃市場，興櫃參考價每股37.55元。

鄧居義表示，面對全球糖尿病治療支出突破1兆美元、2030年預估全球患者將會達到6.43 億人的龐大市場，慧康將以「慢性病AI智慧醫療平台」為定位，整合醫院、藥廠、保險及政府等多方面需求，將致力以 AI 與數據技術解決照護資源失衡問題，藉以打造「醫療創新、保險創收」全新的商業模式。

慧康成立於2013年，自行發展出「智抗糖 App」與「雲端照護平台」兩套平台，結合八成以上國內外大廠的血糖機、血壓機、體重機、及連續血糖監測（Continuous Glucose Monitor，CGM）等硬體產品，成為全台首家整合健保健康存摺資料的廠商。

目前智抗糖App已是全亞洲最大慢性病管理平台，雲端照護平台讓醫護人員透過AI數據分析，即時提供病患藥物或生活型態調整介入，協助團隊有效進行高血壓、慢性腎臟病、糖尿病前期，肥胖等慢性病管理。