快訊

台積電前副總傳帶2奈米機密投美 高檢署分案偵辦

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
新普科技。新普公司／提供
新普科技。新普公司／提供

電池模組龍頭新普（6121）搶攻非IT市場，新業務無人機已於今年第4季開始小量生產，客戶涵蓋台灣及美系廠商，隨著產能逐漸提升，新普看好該業務將在2026年對營收有較顯著貢獻，加上子公司AES-KY釋出明年將維持高成長態勢，新普集團非IT業務有望持續成長態勢。

新普非IT業務主要由AES負責，但近年新普個體也開始發展新產品，其無人機業務已於今年第4季開始小量生產，但相關業務對新普今年業績貢獻仍小，預期要到2026年才有較大營收貢獻。

新普認為，全球對無人機需求持續增加，不管在軍用、微型無人機、戰術型，或是商用物流等，無人機應用廣泛，因此長期看好相關業務對新普業績貢獻。

新普無人機除台灣客戶外，也有美系廠商，產品種類涵蓋第一視角無人機（FPV）、戰術型無人機等電池模組。

新普目前無人機電池模組，主要鎖定3公斤以下機型，相比新普主力業務消費性電子產品大量生產性質，無人機製造相對複雜許多，屬於少量多樣形態，客戶及產品也較分散，但好處是毛利率優於傳統NB、手機等業務。

新普無人機主要在台灣生產，預期2026年仍是在台生產。隨著該業務規模持續擴大，加上客人若有需求，也不排除海外生產。

以新普本業來看，目前NB仍是最大營收貢獻，比重超過五成，其次依序為智慧手機、平板，以及今年新增的無人機產品線。

展望後市，新普除了看好子公司AES明年強勁成長動能外，自身無人機新業務也能對明年業績有一定貢獻。

新普 無人機
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

土耳其油輪敖德薩遇襲 恐衝擊美液化天然氣輸烏

法國將具體援烏 贈烏克蘭百架戰機

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空

台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空！SJ當場爆哭

相關新聞

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

電池模組龍頭新普（6121）搶攻非IT市場，新業務無人機已於今年第4季開始小量生產，客戶涵蓋台灣及美系廠商，隨著產能逐漸...

創泓攻無人機 報捷

創泓科技（7714）無人機布局報捷，拿下以色列無人機解決方案大廠Sentrycs在台獨家無人機反制接管技術代理。台灣官方...

信昌電10月EPS 0.39元

被動元件廠信昌電（6173）昨（18）日應主管機關要求，公告自結10月獲利6,600萬元，年增32%，每股純益0.39元...

歐買尬推新遊戲 動能熱轉

遊戲營運商歐買尬（3687）昨（18）日召開法說會，董事長羅士博指出，旗下自有IP大作《LUNA Infinite》昨日...

德鴻12月上櫃 力拚成長

專業語音、客服、AI技術業者德鴻科技（6910）預計12月中旬掛牌上櫃。德鴻科技成立32年，致力於語音通訊、客服系統與A...

韋僑第4季展望正向

韋僑（6417）昨（18）日應參加券商舉行的法說會說明營運成果，第3季交出營收、獲利同步成長佳績。展望第4季及2026年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。