新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

電池模組龍頭新普（6121）搶攻非IT市場，新業務無人機已於今年第4季開始小量生產，客戶涵蓋台灣及美系廠商，隨著產能逐漸提升，新普看好該業務將在2026年對營收有較顯著貢獻，加上子公司AES-KY釋出明年將維持高成長態勢，新普集團非IT業務有望持續成長態勢。

新普非IT業務主要由AES負責，但近年新普個體也開始發展新產品，其無人機業務已於今年第4季開始小量生產，但相關業務對新普今年業績貢獻仍小，預期要到2026年才有較大營收貢獻。

新普認為，全球對無人機需求持續增加，不管在軍用、微型無人機、戰術型，或是商用物流等，無人機應用廣泛，因此長期看好相關業務對新普業績貢獻。

新普無人機除台灣客戶外，也有美系廠商，產品種類涵蓋第一視角無人機（FPV）、戰術型無人機等電池模組。

新普目前無人機電池模組，主要鎖定3公斤以下機型，相比新普主力業務消費性電子產品大量生產性質，無人機製造相對複雜許多，屬於少量多樣形態，客戶及產品也較分散，但好處是毛利率優於傳統NB、手機等業務。

新普無人機主要在台灣生產，預期2026年仍是在台生產。隨著該業務規模持續擴大，加上客人若有需求，也不排除海外生產。

以新普本業來看，目前NB仍是最大營收貢獻，比重超過五成，其次依序為智慧手機、平板，以及今年新增的無人機產品線。

展望後市，新普除了看好子公司AES明年強勁成長動能外，自身無人機新業務也能對明年業績有一定貢獻。