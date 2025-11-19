嘉實上櫃 聚焦金融資訊

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買新兵嘉實（3158）主要從事金融資訊及線上下單軟體等銷售與服務，耕耘金融產業超過25年；2024年度合併營收為9.46億元，每股稅後純益（EPS）7.06元。2025年前三季合併營收7.22億元，EPS 4.51元。

嘉實於17日正式掛牌上櫃，主要從事金融資訊服務，提供股市行情等多元金融資訊，同時營運國內知名財經網站「Money DJ」。

嘉實協助證券商客製化成為內建的網路下單服務平台，目前與嘉實合作電腦桌面應用程式（AP）及網頁版系統（WEB）下單系統的證券商家數達28家，占國內年成交金額超過5億元之大型綜合券商31家數之比重達90%，相較競爭同業市占率高，是臺灣資本市場名副其實的「隱形冠軍」。

嘉實自行研發出量化交易平台「XQ全球贏家」，投資人可使用簡單交易指令，自行建構投資策略，近年隨著量化交易逐漸成為投資市場的趨勢，「XQ全球贏家」帶動付費用戶及營業收入成長。嘉實於B2B及B2C皆有穩定市場，並且持續投入產品研發及技術提升，已建立產業的進入障礙，使得嘉實成為產業的領導廠商。

資本市場
