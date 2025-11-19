快訊

財劃法修法想雙贏 卓榮泰快收起硬嘴 展現軟功

萊德掛牌 蜜月行情甜

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買新兵萊德光電-KY（7717）主要產品為光學被動元件，應用於光纖通訊、光纖雷射，及衛星雷射通訊，另也生產光纖元件製造設備、智慧照明產品等。昨（18）日股價大漲19.72%，上漲28元收170元，展開蜜月行情。

萊德光電-KY 17日掛牌上櫃，2024年度合併營收為6.92億元，稅前淨利為1.0億元，每股稅後純益（EPS）為3.23元；2025年前三季合併營收為6.78億元，稅前淨利為1.39億元，EPS為4.44元。

萊德光電-KY於1999年成立於美國西雅圖，成立初期以發展光纖通訊元件技術為主，2001年切入光纖通訊元件設備，目前該公司生產光學被動元件的主要機台也是設計自製。2014年成功跨入高功率雷射光纖被動元件產業、2015年投入智慧照明產品，近年更藉由長年累積光纖通訊傳輸「訊號」的技術，再加上光纖雷射傳輸「能量」的封裝經驗，2022年成功開發出符合客戶需求的衛星雷射通訊被動元件，目前全球四大衛星營運商已有兩家是萊德光電-KY的客戶。

萊德光電-KY除能因應市場需求變化，隨產業趨勢發展出相關產品外，也重視客戶需求，採取客製化接單策略，開發利基性產品滿足客戶在製程、應用領域及產品性能等要求，近年皆維持超過六成毛利率，且主要客戶多為歐美知名大廠，顯示公司的產品和技術在業界已有目共睹。萊德光電-KY已成功發展出多元產品線，目前衛星雷射通訊被動元件已成為該公司營收占比最大產品。

光纖 光電
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

陸大廠宣布部分被動元件漲價 法人預期台廠受惠有限

外太空資料中心有影 貝佐斯、馬斯克聚焦AI算力耗電解方

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

光電環評修法朝野協商 六大環團聯合聲明「擴大禁建恐矯枉過正」

相關新聞

新普衝無人機 電池模組銷售台、美系廠商

電池模組龍頭新普（6121）搶攻非IT市場，新業務無人機已於今年第4季開始小量生產，客戶涵蓋台灣及美系廠商，隨著產能逐漸...

創泓攻無人機 報捷

創泓科技（7714）無人機布局報捷，拿下以色列無人機解決方案大廠Sentrycs在台獨家無人機反制接管技術代理。台灣官方...

信昌電10月EPS 0.39元

被動元件廠信昌電（6173）昨（18）日應主管機關要求，公告自結10月獲利6,600萬元，年增32%，每股純益0.39元...

歐買尬推新遊戲 動能熱轉

遊戲營運商歐買尬（3687）昨（18）日召開法說會，董事長羅士博指出，旗下自有IP大作《LUNA Infinite》昨日...

德鴻12月上櫃 力拚成長

專業語音、客服、AI技術業者德鴻科技（6910）預計12月中旬掛牌上櫃。德鴻科技成立32年，致力於語音通訊、客服系統與A...

韋僑第4季展望正向

韋僑（6417）昨（18）日應參加券商舉行的法說會說明營運成果，第3季交出營收、獲利同步成長佳績。展望第4季及2026年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。