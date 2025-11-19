萊德掛牌 蜜月行情甜

櫃買新兵萊德光電-KY（7717）主要產品為光學被動元件，應用於光纖通訊、光纖雷射，及衛星雷射通訊，另也生產光纖元件製造設備、智慧照明產品等。昨（18）日股價大漲19.72%，上漲28元收170元，展開蜜月行情。

萊德光電-KY 17日掛牌上櫃，2024年度合併營收為6.92億元，稅前淨利為1.0億元，每股稅後純益（EPS）為3.23元；2025年前三季合併營收為6.78億元，稅前淨利為1.39億元，EPS為4.44元。

萊德光電-KY於1999年成立於美國西雅圖，成立初期以發展光纖通訊元件技術為主，2001年切入光纖通訊元件設備，目前該公司生產光學被動元件的主要機台也是設計自製。2014年成功跨入高功率雷射光纖被動元件產業、2015年投入智慧照明產品，近年更藉由長年累積光纖通訊傳輸「訊號」的技術，再加上光纖雷射傳輸「能量」的封裝經驗，2022年成功開發出符合客戶需求的衛星雷射通訊被動元件，目前全球四大衛星營運商已有兩家是萊德光電-KY的客戶。

萊德光電-KY除能因應市場需求變化，隨產業趨勢發展出相關產品外，也重視客戶需求，採取客製化接單策略，開發利基性產品滿足客戶在製程、應用領域及產品性能等要求，近年皆維持超過六成毛利率，且主要客戶多為歐美知名大廠，顯示公司的產品和技術在業界已有目共睹。萊德光電-KY已成功發展出多元產品線，目前衛星雷射通訊被動元件已成為該公司營收占比最大產品。